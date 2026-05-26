Tetoválás miatt vágták ki a rákos beteg egészséges bélszakaszát

Az eset az észak-walesi Bangor városában található Ysbyty Gwynedd kórházban történt. A beteg vastagbélrák miatt került műtőasztalra, ám a sebész a bal oldali daganatos terület helyett a jobb oldali bélszakaszt operálta ki, mert egy tetoválást nézett orvosi jelölésnek – írja a Mirror.

A kórházi jelentés szerint emiatt egy egészséges bélszakaszt távolítottak el, miközben a daganatos szövet a szervezetben maradt. A betegre további vizsgálatok és egy újabb műtét vár.

Az ügy azért különösen súlyos, mert az NHS-rendszerében úgynevezett „never eventnek” minősítették az esetet. Ezt a kategóriát azoknál a hibáknál használják, amelyeknek megfelelő biztonsági protokollok mellett elvileg soha nem szabadna megtörténniük. A beszámoló szerint ugyanennél az egészségügyi szervezetnél több más rossz helyen végzett műtét is történt az elmúlt időszakban. Egy másik daganatos beteg például arról kapott értesítést, hogy nála is a test rossz részén hajtottak végre beavatkozást, az ügyben még vizsgálat zajlik.

A botrány egy belső egészségügyi jelentésből derült ki, amelyet a héten tárgyalnak majd az illetékes vezetők.