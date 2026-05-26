Időjárás: nagyon durva, ami jön, egy nap alatt 13 fokot zuhanhat a napi maximum

Néhány napja még elkelt a pulóver és a kiskabát is, sőt sok panelben még a hősugárzót is bekapcsolták, annyira hideg volt. Most viszont olyan, mintha már egy júliusi hőséghullám kellős közepén járnánk: 31–32 fok van és még nincs vége. Ám a kertek alatt már érkezik az a brutális hidegfront, ami megkeserítheti az erre érzékeny emberek életét. Az időjárás most alaposan próbára tesz bennünket.

Időjárás: bár egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, a bátrabbak hétvégén már akár meg is mártózhatnak a Balatonban Fotó: Nemeth Andras Peter

A legtöbb munkahelyen és otthonokban már bekapcsolták a klímaberendezéseket, ami nem csoda, hiszen pokoli hőség van így május végén. A met.hu prognózisa szerint május 27-én, szerdán még tovább fokozódik a hőség és 29–34 fokig szökhet fel a napi maximum. A koponyeg.hu becslése ennél egy picit óvatosabb, ők úgy számolnak, hogy szerdán 31 fokkal tetőzik a kánikula. Ezt követően azonban csütörtökre olyan változás közelít, ami sok ember közérzetére, egészségére lesz hatással.

Időjárás: egészségügyi panaszokat okoz majd a hidegfront

A hőhullám veszélyét fokozza, hogy nagyon erős változást alapoz meg a közelgő hidegfront előtt. Szerdán érkezik meg a hidegfront, amely nemcsak délelőtt, hanem délután is érezteti majd hatását. A hőmérséklet hirtelen csökkenése és a légnyomás változása erősíti majd a görcsös panaszokat, gyakoribbá válik a migrén, felléphetnek vérnyomás-problémák, szaporább szívverés, sőt sztrók és izom- és izületi fájdalmak is jelentkezhetnek

– mondta dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója.

Komoly hidegfrontra figyelmeztet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász Fotó: Meteo Klinika

A met.hu előrejelzése szerint csütörtökre akár 13 fokot is zuhanhat a csúcshőmérséklet, így már „csak” 21–26 fokig szökik fel a hőmérő higanyszála, ráadásul hajnalban elég tág határok között mérhetjük a minimumokat, melyek

5–18 fok között szóródnak majd. Vagyis lesz olyan pontja az országnak, ahol kifejezetten hideg lesz éjszaka, míg máshol akár nyitott ablaknál is lehet majd aludni. A koponyeg.hu prognózisa szerint a csütörtök és pénteki mélypont után lassan ismét melegszik a levegő, de egyelőre nem tér vissza a 30 fok, vagy ennél magasabb hőmérséklet. Most úgy néz ki, hogy a hétvégétől nagyjából 26–28 fokra áll be a nappali maximum, ami így május vége felé tökéletesen megfelel az átlagnak.