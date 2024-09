Pokoli forróság vár ránk: két egymást követő nap is megdőlhet a napi melegrekord

Az időjárást nem érdekli a naptár: hiába írunk már szeptembert, országszerte kánikula tombol! Tényleg durva a hőség, olyannyira, hogyha teljesül az előrejelzés, akkor kedden és szerdán is megdől a napi melegrekord! Jöjjenek a részletek!

A héten két egymást követő nap is megdőlhet a napi melegrekord (Fotó: Pixabay / Pexels – Képünk illusztráció)

A HungaroMet prognózisa szerint 2024. szeptember 3-án 37, szeptember 4-én 36 fokos csúcshőmérséklet várható Magyarországon! Csakhogy szeptember 3-án eddig 35 fok volt a legmagasabb érték, amit 1929-ben Szerepen, illetve 1944-ben Békéscsabán mértek, ha pedig bejön a jóslat, akkor két teljes fokot is ráverhet az idei forróság a korábbi rekordokra! Szeptember 4-én 34,1 fokot mértek Budatétényben 1948-ban, most ez az érték dőlhet meg szerdán!

Forrás: met.hu

Ráadásul keddre és szerdára nem csak a HungaroMet, de a Köpönyeg.hu is kimagasló hőmérsékletet prognosztizál. Utóbbi mindkét napra 37 fokot jósol!

Keddre a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett túlnyomórészt napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Néhol megélénkülhet a szél. Hajnalban a hőmérséklet jellemzően 18 és 23 fok között alakul. Délutánra 32-37 fok közötti forróságra számíthatunk.

Szerdán továbbra is forróságra és szárazságra kell számítani, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. Az aszály továbbra is sújtja hazánkat, csapadék nem várható. Néhol élénk szél frissítheti a levegőt.

Csütörtökön túlnyomórészt napos idő várható, helyenként gomoly- és fátyolfelhők megjelenésével. Csapadékra nem kell számítani. Néhol élénkebbé válhat az északkeleti, keleti szél. A hajnali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul, de a hűvösebb területeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A nappali csúcsértékek 31 és 37 fok között várhatók.

Pénteken napos, száraz időre számíthatunk, gomoly- és fátyolfelhőkkel az égen. Helyenként már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, kissé enyhülve a korábbi rekkenő hőséghez képest – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.