Tuti nem gondoltad: A napégés évtizedekig nyomot hagy bőrünkön

Mára már köztudott, hogy védelem nélkül sokáig a napon tartózkodni hatalmas veszéllyel jár, melynek neve: bőrrák. A felelőtlen napozás napégéssel jár, az pedig nem csak rövid ideig hagyja nyomait a bőrünkön, akár évtizedekig is beleégetheti magát. Szó szerint.

Nyáron a napégés okozza a legtöbb problémát, amely évtizedekig velünk marad. Fotó: Illusztráció (Pixabay)

A life.hu cikkében írt arról, hogy miért is veszélyes védelem nélkül a napon tartózkodni, ugyanis a hatása nem csak percek múlva, de évtizedek múlva is jelentkezhet. Ez pedig végzetes eredménnyel jár. Pont ezért mondják a szakértő, hogy fontos, hogy a fényvédelem rutinná váljon a mindennapokban.

Mi is a leégés idővonala?

Az első 15 percben máris károsítani kezdi az UVB sugárzás a DNS-t. Az immunrendszer gyulladásos reakcióval válaszol a támadásra, a vérerek kitágulnak, emiatt a fehérebb bőrrel rendelkezők bőre vörös, meleg és érzékennyé válik. A szervezet ekkor immunsejteket próbál a területre juttatni, hogy helyre állítsa a károsodást. Az erősebben pigmentált bőrrel rendelkezőknél a pirosság kevésbé érzékelhető, a károsodás viszont ugyanaz.

Két órával később az immunválasz felgyorsul, így a már megjelent melegség, duzzanat valamint érzékenység fokozódik, rosszabb esetben a hámsejtek elhalnak, a bőr pedig felhólyagosodik. A fájdalom is erősebb, ugyanis az UV-sugárzás aktiválja az idegsejteket, melynek következtében súlyosabb esetben influenza szerű tünetek jelenhetnek meg; hidegrázás, fejfájás, hányinger, mindez a véráramba került gyulladáskeltő anyagok miatt.

48 óra elteltével megindul a hámlás, a szervezet így igyekszik megszabadulni a károsodott bőrsejtektől. Viszketés jelentkezhet, ami a sebek varasodásához hasonló jelenség.

72 óra után foltos pigmentáció jelenhet meg az UV-sugárzás okozta túlzott eumelanin-termelés következményeként, ami legtöbb esetben szeplők és napfoltok formájában alakulnak ki. Sokszor maradandóak, amelyek a kevésbé naposabb időszakokban elhalványodnak. Akad olyan is, ami még a téli időszakban is megjelenik.

A károsodás itt nem áll meg, bőrünk még egy évvel később is érzi a napégés nyomait. Hiperpigmentációs foltok, pigmentfoltok, szeplők és napfoltok formájában jelenhetnek meg. A bőr feszessége csökken, és már megfigyelhető a bőrön, amelyek a fénykárosodás valamint a bőröregedés jelei.

Tíz év elteltével a sokszoros leégések összeadódnak, és az általuk keletkezett, folyamatos DNS károsodás már akkora terhet jelent a bőr számára, hogy képtelen javítani a keletkezett károkat, ezáltal mutációkat okozva a sejtek növekedését szabályozó génekben. Ez okozza a rákos megbetegedéseket. A melanómák a melanociták - ezek a pigmenttermelő sejtek - köölcsönhatására ellenőrizhetetlenül növekednek és osztódásnak indulnak.