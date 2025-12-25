Sokkoló: a demencia enyhe tünetei a karácsonyi vacsora készítése közben jelentkezhet

A karácsony az öröm és az összetartozás ideje, ilyenkor a családok, beleértve a gyerekeket, a szülőket és a nagyszülőket, összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. Azonban, mivel a demencia esetei évről évre növekednek, fontos, hogy karácsonykor is odafigyeljünk szeretteinkre.

Demencia enyhe tünetei a karácsonyi vacsora készítése közben jelentkezhet

Jelenleg több mint 982 ezer brit él demenciával, amely az agyfunkciók folyamatos romlásával járó állapot. 2040-re azonban ez a szám várhatóan megközelíti az 1,4 milliót. Jelenleg nincs ismert gyógymód a demenciára, ezért a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel egyes esetekben lassíthatja a betegség előrehaladását.

A megfelelő kezelés és támogatás felbecsülhetetlen segítséget jelenthet mind a betegek, mind családtagjaik számára. Az ünnepi időszakban, különösen a karácsonyi étel előkészítése során, figyelni kell bizonyos viselkedésformákra. A sült vacsora elkészítése nem egyszerű feladat, mivel több dolgot is figyelni kell. A zöldségek aprításától a pulyka sütési idejének figyeléséig könnyű elfelejteni egy-két dolgot.

Az egészségügyi szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a feledékenység a demencia jele is lehet, ezért érdemes lehet időpontot egyeztetni a háziorvosnál.

2017-ben az NHS England jelentést tett közzé, amelyben az akkori demencia és időskori mentális egészségügyi klinikai igazgató, Alistair Burns professzor útmutatást adott a demencia figyelmeztető jeleiről, amelyekre különösen az ünnepi családi összejövetelek során érdemes odafigyelni.

Valami olyan egyszerű dolog, mint elfelejteni bekapcsolni a sütőt a karácsonyi pulykához, figyelmeztető jel lehet arra, hogy egy szerettünk a demencia korai szakaszában van

- magyarázza a szakértő.

Burns professzor arra is rámutatott, hogy „olyan összetett feladatok, mint egy nagy karácsonyi vacsora elkészítése sok ember számára” a demenciában szenvedőknek emlékezetproblémákat okozhatnak, ami olyan potenciális hibákhoz vezethet, mint a kelbimbó elfelejtése vagy az ételek rossz sorrendben történő elkészítése. Az Alzheimer's Research UK a TikTok segítségével hívta fel a figyelmet az ünnepek alatt figyelni kívánt további demencia-figyelmeztető jelekre.