Sokkoló: a demencia enyhe tünetei a karácsonyi vacsora készítése közben jelentkezhet
Fontos odafigyelni a jelekre – különösen karácsonykor.
A karácsony az öröm és az összetartozás ideje, ilyenkor a családok, beleértve a gyerekeket, a szülőket és a nagyszülőket, összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. Azonban, mivel a demencia esetei évről évre növekednek, fontos, hogy karácsonykor is odafigyeljünk szeretteinkre.
Demencia enyhe tünetei a karácsonyi vacsora készítése közben jelentkezhet
Jelenleg több mint 982 ezer brit él demenciával, amely az agyfunkciók folyamatos romlásával járó állapot. 2040-re azonban ez a szám várhatóan megközelíti az 1,4 milliót. Jelenleg nincs ismert gyógymód a demenciára, ezért a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel egyes esetekben lassíthatja a betegség előrehaladását.
A megfelelő kezelés és támogatás felbecsülhetetlen segítséget jelenthet mind a betegek, mind családtagjaik számára. Az ünnepi időszakban, különösen a karácsonyi étel előkészítése során, figyelni kell bizonyos viselkedésformákra. A sült vacsora elkészítése nem egyszerű feladat, mivel több dolgot is figyelni kell. A zöldségek aprításától a pulyka sütési idejének figyeléséig könnyű elfelejteni egy-két dolgot.
Az egészségügyi szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a feledékenység a demencia jele is lehet, ezért érdemes lehet időpontot egyeztetni a háziorvosnál.
2017-ben az NHS England jelentést tett közzé, amelyben az akkori demencia és időskori mentális egészségügyi klinikai igazgató, Alistair Burns professzor útmutatást adott a demencia figyelmeztető jeleiről, amelyekre különösen az ünnepi családi összejövetelek során érdemes odafigyelni.
Valami olyan egyszerű dolog, mint elfelejteni bekapcsolni a sütőt a karácsonyi pulykához, figyelmeztető jel lehet arra, hogy egy szerettünk a demencia korai szakaszában van
- magyarázza a szakértő.
Burns professzor arra is rámutatott, hogy „olyan összetett feladatok, mint egy nagy karácsonyi vacsora elkészítése sok ember számára” a demenciában szenvedőknek emlékezetproblémákat okozhatnak, ami olyan potenciális hibákhoz vezethet, mint a kelbimbó elfelejtése vagy az ételek rossz sorrendben történő elkészítése. Az Alzheimer's Research UK a TikTok segítségével hívta fel a figyelmet az ünnepek alatt figyelni kívánt további demencia-figyelmeztető jelekre.
Egy 2023-as TikTok-videóban Katie, a segélyvonal csapatának tagja elindította a „Santa Forgot” (A Mikulás elfelejtette) kampányt, amely bemutatja a demenciára utaló viselkedésbeli változásokat, amelyek a karácsonyi időszakban észrevehetők - írja a Mirror.
A felvételen Katie elárulta, hogy láthatjuk, ahogy a Mikulás zavarodottá válik, hogy hova kell vinnie az ajándékokat. Hozzátette: „Karácsonykor ilyen demencia tüneteket és jeleket láthatunk szeretteinknél. Lehet, hogy rossz címkéket ragasztanak az ajándékokra, vagy elvesznek ismerős helyeken, például valaki házában.”
Az Alzheimer's Research UK szerint az Alzheimer-kór egyéb korai tünetei lehetnek:
- Memóriazavar (a közelmúlt eseményeinek, neveknek, arcoknak és nemrég tanult információknak a feledése)
- Egyre növekvő ismétlődés
- Tárgyak eltévesztése
- Zavartság
- Tájékozódási zavar
- Nyelv (problémák a megfelelő szavak megtalálásával vagy a szavak jelentésének megértésével)
- Hangulat és viselkedés (rossz hangulat, szorongás vagy izgatottság)
