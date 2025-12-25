RETRO RÁDIÓ

Sokkoló: a demencia enyhe tünetei a karácsonyi vacsora készítése közben jelentkezhet

Fontos odafigyelni a jelekre – különösen karácsonykor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 16:00
betegség figyelmeztető jel karácsony demencia egészség

A karácsony az öröm és az összetartozás ideje, ilyenkor a családok, beleértve a gyerekeket, a szülőket és a nagyszülőket, összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. Azonban, mivel a demencia esetei évről évre növekednek, fontos, hogy karácsonykor is odafigyeljünk szeretteinkre.

demencia esetei évről évre növekednek, fontos, hogy karácsonykor is odafigyeljünk szeretteinkre Fotó: Freepik

Demencia enyhe tünetei a karácsonyi vacsora készítése közben jelentkezhet

Jelenleg több mint 982 ezer brit él demenciával, amely az agyfunkciók folyamatos romlásával járó állapot. 2040-re azonban ez a szám várhatóan megközelíti az 1,4 milliót. Jelenleg nincs ismert gyógymód a demenciára, ezért a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel egyes esetekben lassíthatja a betegség előrehaladását.

A megfelelő kezelés és támogatás felbecsülhetetlen segítséget jelenthet mind a betegek, mind családtagjaik számára. Az ünnepi időszakban, különösen a karácsonyi étel előkészítése során, figyelni kell bizonyos viselkedésformákra. A sült vacsora elkészítése nem egyszerű feladat, mivel több dolgot is figyelni kell. A zöldségek aprításától a pulyka sütési idejének figyeléséig könnyű elfelejteni egy-két dolgot.

Az egészségügyi szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a feledékenység a demencia jele is lehet, ezért érdemes lehet időpontot egyeztetni a háziorvosnál.

2017-ben az NHS England jelentést tett közzé, amelyben az akkori demencia és időskori mentális egészségügyi klinikai igazgató, Alistair Burns professzor útmutatást adott a demencia figyelmeztető jeleiről, amelyekre különösen az ünnepi családi összejövetelek során érdemes odafigyelni.

Valami olyan egyszerű dolog, mint elfelejteni bekapcsolni a sütőt a karácsonyi pulykához, figyelmeztető jel lehet arra, hogy egy szerettünk a demencia korai szakaszában van

- magyarázza a szakértő.

Burns professzor arra is rámutatott, hogy „olyan összetett feladatok, mint egy nagy karácsonyi vacsora elkészítése sok ember számára” a demenciában szenvedőknek emlékezetproblémákat okozhatnak, ami olyan potenciális hibákhoz vezethet, mint a kelbimbó elfelejtése vagy az ételek rossz sorrendben történő elkészítése. Az Alzheimer's Research UK a TikTok segítségével hívta fel a figyelmet az ünnepek alatt figyelni kívánt további demencia-figyelmeztető jelekre.

Egy 2023-as TikTok-videóban Katie, a segélyvonal csapatának tagja elindította a „Santa Forgot” (A Mikulás elfelejtette) kampányt, amely bemutatja a demenciára utaló viselkedésbeli változásokat, amelyek a karácsonyi időszakban észrevehetők - írja a Mirror.

A felvételen Katie elárulta, hogy láthatjuk, ahogy a Mikulás zavarodottá válik, hogy hova kell vinnie az ajándékokat. Hozzátette: „Karácsonykor ilyen demencia tüneteket és jeleket láthatunk szeretteinknél. Lehet, hogy rossz címkéket ragasztanak az ajándékokra, vagy elvesznek ismerős helyeken, például valaki házában.”

@alzheimersresearchuk What are the signs & symptoms of dementia? Katie from our infoline team, points out some common symptoms that Santa is experiencing in our film; Santa Forgot. You might notice some of these signs in a loved one this Christmas. If you have any questions about these symptoms, drop us a comment or visit our website. #christmas #dementiaawareness #dementia #fy #foryou #foryoupage #fyp ♬ original sound - Alzheimer’s Research UK

Az Alzheimer's Research UK szerint az Alzheimer-kór egyéb korai tünetei lehetnek:

  • Memóriazavar (a közelmúlt eseményeinek, neveknek, arcoknak és nemrég tanult információknak a feledése)
  • Egyre növekvő ismétlődés
  • Tárgyak eltévesztése
  • Zavartság
  • Tájékozódási zavar
  • Nyelv (problémák a megfelelő szavak megtalálásával vagy a szavak jelentésének megértésével)
  • Hangulat és viselkedés (rossz hangulat, szorongás vagy izgatottság)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu