Végre kiderült: ezek a magyarok kedvenc karácsonyi dalai 2025 decemberében

Nincs karácsony zene nélkül, ahogy egyetlen év sem telik el új karácsonyi album megjelenése nélkül. Ám hiába a dömping, akadnak örök kedvencek, melyeket lehetetlenség ledönteni a trónról. Vitatkoznak is a rajongók, hogy a legnagyobb kedvenc. A Christmas FM Hungary 2025 decemberében is összeállította a hallgatók szavazatai alapján az aktuális toplistát, melynek első 10 helyezettje közé egy 2021-s slágernek k is sikerült bekerülnie. A nagy kérdés persze ezúttal is az, melyik felvétel áll az élen?! Lássuk, melyek a magyarok kedvenc karácsonyi dalai 2025 decemberében!

A magyarok kedvenc karácsonyi dalai közül a legnagyob kedvenc 2025 decemberében a WHAM! és a Last Christmas (Fotó: Shutterstock)

Ed Sheeran és Elton John közös felvétele is ott a magyarok kedvenc karácsonyi dalai között 2025 decemberében

A legfrissebb szavazás alapján összeállt TOP10-es listára négy hazai előadó is felkerült, ráadásul Csondor Kata dobogós lett! Az összegzés leginkább időtálló darabja Brenda Lee-től a Rockin' Around The Christmas Tree: a felvétel 68 éves! Ezzel szemben a legfiatalabb TOP10-es tétel mindössze 4 éves: Ed Sheeran és Elton John Merry Christmas című slágere 2021-ben jelent meg. Épp csak lecsúszott a dobogóról az idén december 22-én elhunyt Chris Rea meseszép száma, a Driving Home For Christmas. S hogy mely dalok között dőlt el a végső csata? Természetesen Mariah Carey és a WHAM! sikere küzdött meg egymással, s végül az utóbbi került ki győztesen.

Íme a magyarok kedvenc karácsonyi dalai 2025 decemberében a Christmas FM 2025 decemberi megmérettetése alapján. A Top40-es lista december 26-án, 14 órától hallható online a Christmas FM Hungary-n

10. Brenda Lee: Rockin' Around The Christmas Tree

9. Michael Bublé : It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

8. Ed Sheeran Ft. Elton John: Merry Christmas

7. TNT: Fehér Karácsony

6. Tóth Andi & Szabó Ádám: Te Lettél

5. Pintér Béla és A Csemeték: Gyere El A Jászolhoz

4. Chris Rea: Driving Home For Christmas

3. Csondor Kata: Add Tovább (hóban ébred)

2. Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You

1. WHAM!: Last Christmas