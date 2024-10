Alulmaradt a Wham! és Mariah Carey: ez most a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele

Bár még két hónap és három hét van hátra a szentestéig, szeptember végén hatalmas karácsonyi szavazás zajlott, mely óriási fordulattal ért véget.

Leszorították a trónról Mariah Carey és a Wham! karácsonyi slágerét is, egy különleges magyar felvétel tarolt (Fotó: Sulaemanart3 / Shutterstock)

Az idén 9 éves magyar karácsonyi rádió, a Christmas FM Hungary 2024-ben is szavazást indított a karácsonykedvelők körében: a legtöbb voksot begyűjtő felvétellel indították az ünnepi szezont október elsején. A két nagy nemzetközi favoritot, Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, illetve a WHAM! Last Christmas című felvételét azonban sokak örömére és még többek meglepetésére idén egy magyar felvétel szorította le a képzeletbeli dobogó legfelső fokáról!

Mariah Carey karácsonyi sikerdala idén csak a harmadik lett.

A WHAM! idén 40 éves ünnepi slágere a második helyen végzett.

Mielőtt elárulnánk a győztest, álljon itt a Christmas FM Hungary 2024-es szezonindító Top 10-es listája:

10. Frank Sinatra: Have Yourself A Merry Little Christmas

9. Bing Crosby: White Christmas

8. Pintér Béla: Gyere le a jászolhoz!

7. John Williams: Somewhere In My Memory

6. Mel & Kim: Rockin' Around The Christmas Tree

5. Chris Rea: Driving Home For Christmas

4. Csondor Kata: Add tovább – Hóban ébred

3. Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You

2. WHAM!: Last Christmas

A legtöbb szavazattal az első helyen pedig sokak örömére és még többek meglepetésére Ady Endre Karácsonyi rege című verse végzett, melynek dr. Komáromi István zenei aláfestéssel kísért változata Szabó Gyula előadásában hallható az online rádióban.

A győztes felvételhez beszédes hozzászólások érkeztek a rádió Facebook-oldalán. Íme néhány:

„Én bármikor hallgatom meg, sírok rajta. Nem találtam/hallottam még meghatóbbat, igazabbat.”

– írta egy rajongó.

„Nekem is könny szökött a szemembe, közben a kutyusomat magamhoz öleltem”

– árulta el egy újabb hozzászóló.

„Örök kedvencem”

– vallotta be más.

„Bárcsak valóra is válna a tartalma!”

– kívánta egy hallgató.

„A legszebb vers, amit valaha hallottam. Imádom. Karácsonykor ez nálam alap.”

– osztotta meg egy kommentelő.

Neked hogy tetszik a Karácsonyi rege?

s