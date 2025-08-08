Óriási húzással jön a Szerencsekerék: érkeznek a Família Kft. egykori sztárjai

Új részekkel folytatódik a megújult Szerencsekerék augusztus 8-tól, hétköznap esténként újabb izgalmakkal, féktelen nevetéssel és mesés nyereményekkel tár vissza hazánk ikonikus vetélkedője, Kasza Tibor műsorvezetésével. Ezúttal is az új szerencselány, Balogh Eleni pörgeti majd a betűket, emellett további népszerű sztárvendégek is próbára teszik majd a szerencséjüket.

Szerencsekerék: A Família Kft egykori szereplője, Kárász Zénó megdöbbentő titkot árult el az életéről (Fotó: Tv2)

Szerencsekerék: meglepő sztárok, óriási nyeremények

Sosem látott részekkel pörög tovább a Szerencsekerék. A hetedik évad is sok emlékezes pillanattal indította a nyarat: Veres Eszter a műsor történetének eddigi legnagyobb nyereményével, 10,5 millió forinttal távozott a műsorból, de több milliós nyeremény is gazdára talált, többek között az évad egyik sztárvendége, Liptai Claudia is 6 millió forintot zsebelt be. A számtalan humoros pillanat mellett nem mindennapi történések is színesítették az estéket, többek között Tibi és Eleni egy óriáskígyóval is barátkozott testközelből, Galambos Lajcsi trombitaszóval töltötte be a stúdiót, Kasza Tibi tánctudását is megvillantotta a Dancing with the Stars ítésze, Juronics Tamás előtt, míg Eleni Miló Vikivel húzott bokszkesztyűt.

Az újdonságok sora augusztusban folytatódik, további hírességekkel és megunhatatlan hangulattal. A tematikus adások sem maradhatnak el péntek este a legendás Família Kft. egykori karakterei megmérettetik magukat. Juhász Illés, Dzsupin Ibolya és Kárász Zénó idézik fel az egykor népszerű sorozat emlékeit, miközben versenybe szállnak a milliókért is.

A Szerencsekerékben Juhász Illés, Dzsupin Ibolya és Kárász Zénó idézik fel az egykor népszerű sorozat emlékeit

Família Kft: sosem hallott titokra derült fény

A Família Kft. egykori szereplője, Kárász Zénó a műsorban elárulta, hogy tulajdonképpen egy bagatell, félreértett poén miatt lett Zénó a keresztneve.

Édesapámnak volt egy munkatársa, Horváth Zénónak hívták, nagyon megtetszett neki ez a név. Amikor édesanyámra éjfélkor rájöttek a fájások, akkor kérdezte, hogy "Árpád, mi legyen a neve a gyereknek?" - Apa erre mondta, hogy Zénó, és haza se menjünk a kórházból, ha nem ezt a nevet kapom. Hozzá kell tenni, hogy 1969-et írtunk, ez akkoriban nem volt túl gyakori név. Reggel édesapám ment be a kórházba a virágcsokorral, kérdezte, hogy mi lett a nevem. Édesanyám mondta, hogy Zénó, mi más, mire apa kiakadt - kiderült, hogy kicsit be volt tintázva az öreg, és csak viccelt.

A további szórakoztató sztorik melett az is kiderül, hogy péntek este sikerül-e valamelyik színésznek nyereményre fordítania a feladványokat - 19:55-től a TV2 műsorán.