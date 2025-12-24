Közös karácsonyi fotó? Többé nem gond! Ördög Nóri férje megmondja a tutit

Nincs karácsony közös családi fotó nélkül. Ám mindig előkerül a kérdés: ki áldozza be magát? Ki lesz az, aki elkészíti a fotót és így nem szerepel a közös családi képen? Nos, ez a probléma többé nem probléma. Ördög Nóri férje, a profi fotós Nánási Pál a legfrissebb mobilfotós videójában megmutatja a módszert, amivel a készülék úgy készít képet, hogy hozzá sem kell érni, így mindenki szerepelhet a közös karácsonyi fotón.

Mobilfotó: emeld fel a tenyered a közös karácsonyi fotóért! (Fotó: Pexels/Nicole Michalou – Képünk illusztráció)

Csak ints a mobilnak közös karácsonyi fotóért!

Az egyre fejlődő mobiltelefonok egyre több trükköt tudnak, amivel megkönnyítik a fotózási élményt. Az lábi videóban Nánási Pál megmutatja, hogy bizonyos készülékeken az exponáló gombot kedvünk szerinti helyre tehetjük, sőt, ha a tenyerünket felemeljük, akkor a készülék gombnyomás nélkül készít fotót, melyhez visszaszámol, így olyan pózba állhatunk, amilyenbe szeretnénk, hogy a mobil megörökítsen bennünket.

S ez még nem minden! Számos mobiltelefonban található mesterséges intelligencia alapú hangsegéd (pl.: a Samsung mobiloknál a Bixby, az iPhonoknál a Siri), melyet hangutasítással kérhetünk meg, hogy készítsen rólunk karácsonyi csoportképet – pl: „Take a picture!”, „Cheese”, „Smile” parancsokkal. Ilyen funkció több olyan mobilban is beállítható a fényképező menüpontjában, mely nem tartalmaz hangsegédet. Érdemes ellenőrizni és beállítani – óriási segítség a közös karácsonyi fotónál!

Ráadásul egyes okosórákkal, aktivitásmérőkkel szintén aktiválhatjuk bizonyos mobilok fotófunkcióját, ami szintén jól jön a közös karácsonyi fotóknál.