RETRO RÁDIÓ

Közös karácsonyi fotó? Többé nem gond! Ördög Nóri férje megmondja a tutit

Nem kell bénázni az exponáló gombbal! Ennyire könnyen készíthető közös karácsonyi fotó!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.24. 16:00
karácsony nánási pál szelfi

Nincs karácsony közös családi fotó nélkül. Ám mindig előkerül a kérdés: ki áldozza be magát? Ki lesz az, aki elkészíti a fotót és így nem szerepel a közös családi képen? Nos, ez a probléma többé nem probléma. Ördög Nóri férje, a profi fotós Nánási Pál a legfrissebb mobilfotós videójában megmutatja a módszert, amivel a készülék úgy készít képet, hogy hozzá sem kell érni, így mindenki szerepelhet a közös karácsonyi fotón.

Mobilfotó: emeld fel a tenyered a közös karácsonyi fotóért!
Mobilfotó: emeld fel a tenyered a közös karácsonyi fotóért! (Fotó: Pexels/Nicole Michalou – Képünk illusztráció)

Csak ints a mobilnak közös karácsonyi fotóért!

Az egyre fejlődő mobiltelefonok egyre több trükköt tudnak, amivel megkönnyítik a fotózási élményt. Az lábi videóban Nánási Pál megmutatja, hogy bizonyos készülékeken az exponáló gombot kedvünk szerinti helyre tehetjük, sőt, ha a tenyerünket felemeljük, akkor a készülék gombnyomás nélkül készít fotót, melyhez visszaszámol, így olyan pózba állhatunk, amilyenbe szeretnénk, hogy a mobil megörökítsen bennünket.

S ez még nem minden! Számos mobiltelefonban található mesterséges intelligencia alapú hangsegéd (pl.: a Samsung mobiloknál a Bixby, az iPhonoknál a Siri), melyet hangutasítással kérhetünk meg, hogy készítsen rólunk karácsonyi csoportképet – pl: „Take a picture!”, „Cheese”, „Smile” parancsokkal. Ilyen funkció több olyan mobilban is beállítható a fényképező menüpontjában, mely nem tartalmaz hangsegédet. Érdemes ellenőrizni és beállítani – óriási segítség a közös karácsonyi fotónál!

Ráadásul egyes okosórákkal, aktivitásmérőkkel szintén aktiválhatjuk bizonyos mobilok fotófunkcióját, ami szintén jól jön a közös karácsonyi fotóknál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu