Közös karácsonyi fotó? Többé nem gond! Ördög Nóri férje megmondja a tutit
Nem kell bénázni az exponáló gombbal! Ennyire könnyen készíthető közös karácsonyi fotó!
Nincs karácsony közös családi fotó nélkül. Ám mindig előkerül a kérdés: ki áldozza be magát? Ki lesz az, aki elkészíti a fotót és így nem szerepel a közös családi képen? Nos, ez a probléma többé nem probléma. Ördög Nóri férje, a profi fotós Nánási Pál a legfrissebb mobilfotós videójában megmutatja a módszert, amivel a készülék úgy készít képet, hogy hozzá sem kell érni, így mindenki szerepelhet a közös karácsonyi fotón.
Csak ints a mobilnak közös karácsonyi fotóért!
Az egyre fejlődő mobiltelefonok egyre több trükköt tudnak, amivel megkönnyítik a fotózási élményt. Az lábi videóban Nánási Pál megmutatja, hogy bizonyos készülékeken az exponáló gombot kedvünk szerinti helyre tehetjük, sőt, ha a tenyerünket felemeljük, akkor a készülék gombnyomás nélkül készít fotót, melyhez visszaszámol, így olyan pózba állhatunk, amilyenbe szeretnénk, hogy a mobil megörökítsen bennünket.
S ez még nem minden! Számos mobiltelefonban található mesterséges intelligencia alapú hangsegéd (pl.: a Samsung mobiloknál a Bixby, az iPhonoknál a Siri), melyet hangutasítással kérhetünk meg, hogy készítsen rólunk karácsonyi csoportképet – pl: „Take a picture!”, „Cheese”, „Smile” parancsokkal. Ilyen funkció több olyan mobilban is beállítható a fényképező menüpontjában, mely nem tartalmaz hangsegédet. Érdemes ellenőrizni és beállítani – óriási segítség a közös karácsonyi fotónál!
Ráadásul egyes okosórákkal, aktivitásmérőkkel szintén aktiválhatjuk bizonyos mobilok fotófunkcióját, ami szintén jól jön a közös karácsonyi fotóknál.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre