Orbán Viktor: nálunk ezért különleges a karácsony
A miniszterelnök szavaival sokan tudnak azonosulni.
Múlt és jelen – Orbán Viktor a TV2-nek adott interjút, ahol előkerült a miniszterelnök gyerekkori, és a mostani karácsonya. Kiderült: mindkettő másért különleges.
Orbán Viktor elárulta, gyerekként a narancsot szerette a legjobban a karácsonyban, mert az abban az időben csak és kizárólag karácsonykor volt. S hogy mit szeret most a legjobban a karácsonyban?
Most azt, hogy hazajönnek a gyerekek. Ugye, nekünk öt gyerekünk van, mindenki elment. Képzelje le, hogy egy ház, ahol heten voltunk, alig lehetett elférni, zaj, ricsaj, és egyszer csak ketten maradtunk a feleségemmel. És csak két olyan időpont van az évben, amikor hirtelen minden úgy lesz, mint régen volt: húsvétkor, meg karácsonykor, mert hazajönnek a gyerekek
– mondta el a miniszterelnök, aki a Facebook-oldalán osztotta meg a tévés beszélgetés fenti részletét.
Nézd meg te is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre