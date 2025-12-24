Orbán Viktor: nálunk ezért különleges a karácsony

Múlt és jelen – Orbán Viktor a TV2-nek adott interjút, ahol előkerült a miniszterelnök gyerekkori, és a mostani karácsonya. Kiderült: mindkettő másért különleges.

Orbán Viktor elárulta, mit szeret most a legjobban a karácsonyban (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor elárulta, gyerekként a narancsot szerette a legjobban a karácsonyban, mert az abban az időben csak és kizárólag karácsonykor volt. S hogy mit szeret most a legjobban a karácsonyban?

Most azt, hogy hazajönnek a gyerekek. Ugye, nekünk öt gyerekünk van, mindenki elment. Képzelje le, hogy egy ház, ahol heten voltunk, alig lehetett elférni, zaj, ricsaj, és egyszer csak ketten maradtunk a feleségemmel. És csak két olyan időpont van az évben, amikor hirtelen minden úgy lesz, mint régen volt: húsvétkor, meg karácsonykor, mert hazajönnek a gyerekek

– mondta el a miniszterelnök, aki a Facebook-oldalán osztotta meg a tévés beszélgetés fenti részletét.

