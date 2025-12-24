Az ünnep is munkanap volt: Így „ünnepeltek” karácsonykor Rákosi idején

A karácsony ma a meghittség és a családi együttlétek ünnepe, ám a Rákosi-korszakban még egészen más arcát mutatta. Az 1949 utáni években az államhatalom ellenségesen viszonyult a vallási hagyományokhoz, így a karácsonyhoz is, amelyet igyekeztek háttérbe szorítani, kiüresíteni és átformálni. Ennek egyik leglátványosabb jele volt, hogy 1950 és 1953 között december 26-a nem számított ünnepnapnak, az embereknek karácsony másnapján már munkába kellett állniuk.

A karácsonyt összemosták a Télapó-ünneppel Fotó: Jánosi Katalin

December 26.: A fenyőünnep napja

A karácsony szó használata nem volt tiltott, de a hivatalos kommunikációban kerülték: inkább „téli ünnepről” vagy „fenyőünnepről” beszéltek. A „karácsonyfa” kifejezést sok helyen lecserélték fenyőfára, a Mikulást pedig a szovjet mintára bevezetett Télapó váltotta fel. A vallásos elemek – mint az éjféli mise, a betlehemezés vagy a karácsonyi énekek – nem voltak kívánatosak, nyilvános megélésük akár hátrányokkal is járhatott.

A Rubicon visszaemlékezései szerint

sok család mégis ragaszkodott a hagyományokhoz, ám ezt gyakran zárt ajtók mögött, csendben tették.

A karácsony így sokaknál egyfajta száműzött ünneppé vált, amelyet nem lehetett nyíltan megélni.

Forrás: Fortepan

Az ajándékozás is jóval visszafogottabb volt, mint manapság. A hiánygazdaság éveiben egy narancs, egy tábla csokoládé vagy egy pár meleg zokni is komoly értéket képviselt, hiszen a boltok kínálata szűkös volt. A kirakatokat inkább szocialista jelszavak és plakátok uralták.

Sorban állás volt fenyőfáért, narancsért, banánért vagy éppen a ritka édességekért. Egy pár kesztyű vagy zokni is komoly ajándéknak számított.

– írta korábban a Metropol.