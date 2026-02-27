Bóka János: Ukrajna akadályozza a Barátság kőolajvezeték ellenőrzését

Budapest és Kijev között éleződik a konfliktus a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Indexnek nyilatkozva elmondta, Brüsszelben hosszú és érzelmes vita bontakozott ki, a vezetékkel kapcsolatban arról, ki gyakorol nyomást kire, milyen állapotban van az infrastruktúra, használható-e egyáltalán, illetve hogyan kell értékelni a kialakult helyzetet.

Komoly következményei lehetnek a Barátság kőolajvezeték lezárásának. Fotó: Martin Divisek / MTI

A Barátság kőolajvezeték lezárása – meddig mehet el a válaszlépésekben Magyarország?

Az elmúlt napokban tovább éleződött a vita Budapest és Kijev között, miután Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levélben szólította fel Vologyimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fejezze be – a kormányfő megfogalmazása szerint – magyarellenes politikáját, és indítsa újra a Magyarország energiaellátásában kulcsszerepet játszó Barátság kőolajvezetéket. A kormányfő szerint Ukrajna azzal, hogy az elmúlt napokban elzárta a vezetéket, a magyar családok megélhetését sodorja veszélybe, és politikai nyomásgyakorlást alkalmaz egy szuverén uniós tagállammal szemben.

A miniszterelnök a Védelmi Tanács ülése után bejelentette: a kormány megerősíti az ország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét az ukrán olajblokád miatt. Az erről szóló rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. A kabinet álláspontja szerint a történtek nem csupán gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kockázatot is jelentenek.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint Ukrajna szándékosan akadályozza, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a Barátság-vezeték állapotát. A kabinet azt állítja, hogy az ukrán döntés politikai, nem technikai okokra vezethető vissza. Ez veszélybe sodorhatja Magyarország energiaellátását.

A magyar kormány részéről az a követelés, hogy a vezetéken elinduljanak a szállítások, mielőtt Budapest támogatná például az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomag elfogadását. Amíg nem érkezik olaj a vezetéken, nem járulnak hozzá a 90 milliárd eurós csomag jóváhagyásához az Európai Unióban.