4+1 szabály, hogy gyermekeid biztonságban maradjanak online

A digitálisan függő tinik mellett érdemes beszélni arról a fontos témáról, mennyire vannak biztonságban gyerekeink az online térben. A szakértők szerint fontos, hogy betartsunk pár szabályt és odafigyeljünk a figyelmeztető jelekre – közölte a Mirror.

Mennyire vannak biztonságban gyerekeink az online térben?

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Rendkívül fontos a nyílt párbeszéd

– figyelmeztet Giovanna Fletcher író.

Mivel 11 éves fiuk szeptemberben kezdi a középiskolát, úgy döntöttek, eljött az ideje annak, hogy végre megkapja élete első telefonját. A pár fontosnak tartotta, hogy a nagy lépés előtt egymással és vele is elbeszélgessenek az esetleges veszélyekről.

Rengeteg mindenhez hozzáférhetnek – át kell gondolni, hogyan lehet ezt kezelni és hogyan lehet őket biztonságban tartani

– mondta, majd hozzátette, hogy a szülői felelősség elengedhetetlen a témában.

Mindig is tartottam ettől. Rengeteg statisztika szól arról, hogy a gyerekek nem megfelelő tartalmakkal találkoznak, emellett ott vannak a mentális egészséggel kapcsolatos aggodalmak is. Ezért a szülőknek beszélgetniük kell a gyerekeikkel, hogy magabiztosabbnak érezzék magukat.

Gyerekek ezrei kaptak okostelefont karácsonyra, a családok pedig próbálnak eligazodni az ezzel járó buktatók és előnyök között.

Pont ezért jutottak az elhatározásra, hogy a következő évben egy kampányt indítanak a Tesco Mobile-lal együttműködve, amely arra ösztönzi a családokat, hogy beszélgessenek az online eszközökről, függetlenül attól, hogy gyermekeik éppen milyen életkorban vannak. Az elérhető támogatások korosztályokra szabott útmutatókat és a szülőknek és gyerekeiknek szóló segítséget is nyújtanak.

Amikor a fiunk középiskolába ment, szerettük volna, ha el tud minket érni anélkül, hogy olyan információkhoz is hozzájusson, amikben elveszik. Az egyik régi okostelefonunkat kapta meg, de a beállításokkal korlátoztuk, mire használhatja. Azt akartuk, hogy inkább funkcionális eszköznek érezze.

Giovanna szerint meg kell értetni a gyermekkel, hogy a legfontosabb az ő biztonsága, és minden ezért történik. Hiszen a veszély nem csak abban rejlik, hogy túl sok időt töltenek a képernyők előtt...

Amikor egy gyereknek internet-hozzáféréssel rendelkező telefont adsz, tulajdonképpen az egész világot odaadod neki. Számunkra az a fontos, hogy ezt lépésről lépésre tegyük meg, akkor és úgy, amikor már készen áll rá.

Az író szerint 5 szabályt érdemes betartani a gyerekek telefonhasználatával kapcsolatban.

1. Állíts be gyerekfiókot!

Amikor a gyerekek új eszközt kapnak, a gyerekfiók létrehozása megkönnyíti a szülői felügyelet, a képernyőidő és az alkalmazásokhoz való hozzáférés kezelését.