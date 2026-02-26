„Ez teljesen átvette az életem felett az uralmat” – ritka betegség miatt lett saját háza fogja egy édesanya
Remetének érzi magát. Az orvosok sem merik megműteni Gabrielle-t ritka betegsége miatt.
Egy édesanya, Gabrielle De’Athe ritka betegségben szenved, amely megakadályozza abban, hogy elhagyja a házát. Ha hideg van, a nő borzalmas fájdalmat tapasztal, ami megkeserítette az életét.
Ritka betegségben szenved egy anya
Gabrielle úgy érzi, mintha áramütést kapna vagy kés vágná meg az arcát mindössze néhány másodpercnyi hidegnek való kitettség után is. A 34 éves nő először 2023 januárjában kezdett fájdalmat érezni a szája és az arca körül, de azt feltételezte, hogy fogproblémáról van szó. Többször is felkereste a fogorvosát, ám az orvos nem talált problémát a fogaival. Amikor a fájdalom a következő hónapokban tovább erősödött, a háziorvosához fordult, de állítása szerint panaszait több mint két éven át nem vették komolyan.
A helyzet végül odáig súlyosbodott, hogy az édesanya kínzó, rohamokban jelentkező arcfájdalomtól szenvedett. A diagnózis, atípusos trigeminális idegfájdalom csak 2025 májusában született meg. A betegség rövid, kiszámíthatatlan rohamokkal és súlyos arcfájdalommal jár, amit a koponyán belüli háromosztatú ideg összenyomódása okoz. Gabrielle azt mondja, hogy állapota már nem reagál a fájdalomcsillapítókra, és az orvosok meg sem próbálják a műtétet.
A napokig is eltartható fájdalomrohamok miatt a kétgyermekes anya „remetének” érzi magát, mivel kénytelen volt otthagyni az állását, és télen nem tudja elhagyni a házat.
Ez teljesen átvette az életem felett az uralmat. Az elmúlt hat hónapban rohamosan romlott, és az életminőségem nem sokat javult. Nincsenek szavak a fájdalom leírására.
Az angol édesanya most abban reménykedik, hogy elegendő pénzt gyűjthet egy műtétre az Egyesült Államokban, és szeretné felhívni a figyelmet a krónikus fájdalommal járó állapotokra, valamint arra ösztönözni az ezekkel küzdőket, hogy folytassák a küzdelmet – írja a Mirror.
