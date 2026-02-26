RETRO RÁDIÓ

„Ez teljesen átvette az életem felett az uralmat” – ritka betegség miatt lett saját háza fogja egy édesanya

Remetének érzi magát. Az orvosok sem merik megműteni Gabrielle-t ritka betegsége miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 14:00
Módosítva: 2026.02.26. 15:37
fájdalom ritka betegség édesanya

Egy édesanya, Gabrielle De’Athe ritka betegségben szenved, amely megakadályozza abban, hogy elhagyja a házát. Ha hideg van, a nő borzalmas fájdalmat tapasztal, ami megkeserítette az életét.

Ritka betegségben szenved egy anya
A ritka betegség miatt borzalmas fájdalomban szenved a kétgyermekes édesanya – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Ritka betegségben szenved egy anya

Gabrielle úgy érzi, mintha áramütést kapna vagy kés vágná meg az arcát mindössze néhány másodpercnyi hidegnek való kitettség után is. A 34 éves nő először 2023 januárjában kezdett fájdalmat érezni a szája és az arca körül, de azt feltételezte, hogy fogproblémáról van szó. Többször is felkereste a fogorvosát, ám az orvos nem talált problémát a fogaival. Amikor a fájdalom a következő hónapokban tovább erősödött, a háziorvosához fordult, de állítása szerint panaszait több mint két éven át nem vették komolyan.

A helyzet végül odáig súlyosbodott, hogy az édesanya kínzó, rohamokban jelentkező arcfájdalomtól szenvedett. A diagnózis, atípusos trigeminális idegfájdalom csak 2025 májusában született meg. A betegség rövid, kiszámíthatatlan rohamokkal és súlyos arcfájdalommal jár, amit a koponyán belüli háromosztatú ideg összenyomódása okoz. Gabrielle azt mondja, hogy állapota már nem reagál a fájdalomcsillapítókra, és az orvosok meg sem próbálják a műtétet.

A napokig is eltartható fájdalomrohamok miatt a kétgyermekes anya „remetének” érzi magát, mivel kénytelen volt otthagyni az állását, és télen nem tudja elhagyni a házat.

Ez teljesen átvette az életem felett az uralmat. Az elmúlt hat hónapban rohamosan romlott, és az életminőségem nem sokat javult. Nincsenek szavak a fájdalom leírására.

Az angol édesanya most abban reménykedik, hogy elegendő pénzt gyűjthet egy műtétre az Egyesült Államokban, és szeretné felhívni a figyelmet a krónikus fájdalommal járó állapotokra, valamint arra ösztönözni az ezekkel küzdőket, hogy folytassák a küzdelmet – írja a Mirror.

 

