"Dubajba mentem fogászati kezelésre. Te ne kövesd el ezt a hibát!"

Reklámok miatt döntött úgy, hogy Dubajba utazik fogászati kezelésre. Az édesanya örökre megbánta, hogy így tett. Vérző íny és letört fog, ezeket köszönheti a beavatkozásnak – közölte a Mirror.

Az édesanya szerint rossz döntés Dubajig utazni fogakat csináltatni

A háromgyermekes Jade Morgan több mint egymillió forintot fizetett porcelán héjakért Dubajban, aminek köszönhetően letört a foga és az ínye erősen vérezni kezdett. A nő a közösségi médiában látott hirdetések hatására vágott bele a beavatkozásba. Most mindenkit óva int attól, hogy bárki elkövesse ezt a hibát. Jade szerint teljesen elrontották a beavatkozást és ennek következtében tört le a foga.

A kezelésért összesen 2 800 fontot fizetett, az utazási és szállásköltségek nélkül, de ma már azt kívánja, bárcsak soha ne vágott volna bele.

Az édesanya azonnal észrevette, hogy valami nem stimmel, amikor véget ért a kezelés.

Kezdetben még azzal a fogorvossal sem találkoztam, akihez időpontom volt. Egy asszisztens végezte el az összes előkészítő munkát: eltávolította a meglévő kompozit töméseimet és lenyomatot vett a fogaimról. Csak az utolsó napon találkoztam a fogorvossal, amikor a héjak már elkészültek és készen álltak a felhelyezésre

– mondta a Liverpool Echónak.

A héjakat kevesebb mint egy óra alatt rögzítették és a nő azonnal érezte, hogy harapása nem megfelelő.

A harapásomon éreztem, hogy valami baj van, de azt mondták, hogy idővel beáll majd

Végül két héttel hazaérkezése után Jade egyik foga kettétört.

Még ha a klinika ingyen fel is ajánlotta volna a javítást, akkor is ki kellett volna fizetnem a repülőjegyet és a szállodát, hogy visszautazzak Dubajba. Ez újabb költséget jelentett volna azon felül, amit már elköltöttem

Az édesanya nemcsak a letört fogat, de később vérző ínyt is tapasztalt. Most mindenki figyelmét fel szeretné hívni a beavatkozás veszélyeire és arra, hogy mindenképpen fontos olyan szakembert keresni, aki megfelelően foglalkozik a páciensekkel.