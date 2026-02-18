"Dubajba mentem fogászati kezelésre. Te ne kövesd el ezt a hibát!"
Jade Morgan a tökéletes példája, hogyan hatnak ránk a reklámok. Az édesanya Dubajba utazott megcsináltatni a fogait, amit azóta rettenetesen megbánt.
Reklámok miatt döntött úgy, hogy Dubajba utazik fogászati kezelésre. Az édesanya örökre megbánta, hogy így tett. Vérző íny és letört fog, ezeket köszönheti a beavatkozásnak – közölte a Mirror.
Végzetes hibát követett el a nő, miután Dubajban végeztetett el fogászati kezelést
A háromgyermekes Jade Morgan több mint egymillió forintot fizetett porcelán héjakért Dubajban, aminek köszönhetően letört a foga és az ínye erősen vérezni kezdett. A nő a közösségi médiában látott hirdetések hatására vágott bele a beavatkozásba. Most mindenkit óva int attól, hogy bárki elkövesse ezt a hibát. Jade szerint teljesen elrontották a beavatkozást és ennek következtében tört le a foga.
A kezelésért összesen 2 800 fontot fizetett, az utazási és szállásköltségek nélkül, de ma már azt kívánja, bárcsak soha ne vágott volna bele.
Az édesanya azonnal észrevette, hogy valami nem stimmel, amikor véget ért a kezelés.
Kezdetben még azzal a fogorvossal sem találkoztam, akihez időpontom volt. Egy asszisztens végezte el az összes előkészítő munkát: eltávolította a meglévő kompozit töméseimet és lenyomatot vett a fogaimról. Csak az utolsó napon találkoztam a fogorvossal, amikor a héjak már elkészültek és készen álltak a felhelyezésre
– mondta a Liverpool Echónak.
A héjakat kevesebb mint egy óra alatt rögzítették és a nő azonnal érezte, hogy harapása nem megfelelő.
A harapásomon éreztem, hogy valami baj van, de azt mondták, hogy idővel beáll majd
Végül két héttel hazaérkezése után Jade egyik foga kettétört.
Még ha a klinika ingyen fel is ajánlotta volna a javítást, akkor is ki kellett volna fizetnem a repülőjegyet és a szállodát, hogy visszautazzak Dubajba. Ez újabb költséget jelentett volna azon felül, amit már elköltöttem
Az édesanya nemcsak a letört fogat, de később vérző ínyt is tapasztalt. Most mindenki figyelmét fel szeretné hívni a beavatkozás veszélyeire és arra, hogy mindenképpen fontos olyan szakembert keresni, aki megfelelően foglalkozik a páciensekkel.
