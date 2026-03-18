„Már most rengetegen vagyunk” - Curtis videóban jelentkezett be Dunaújvárosból
A rapper a kormányfő beszéde előtt fog fellépni.
Mint az ismert, Orbán Viktor országjárása folytatódik, a következő állomás Dunaújváros. Az esemény még nem kezdődött el, de már most rengetegen gyülekeznek a Dózsa György téren.
Orbán Viktor közösségi oldalán most egy különös videó jelent meg. Ezeknek általában ő a főszereplője, azonban most nem ő volt rajta látható, hanem Curtis. A rapper a videóban elárulta: Radics Gigivel együtt érkezett, akivel egy közös produkciót fognak előadni. A rapper már nagyon várja a kezdést.
Curtis már a helyszínen, 18:30-kor kezdünk!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
