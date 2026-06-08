Két mentőhelikoptert is riasztottak: baleset történt a népszerű hazai fesztivál közelében

Baleset árnyékolta be a lovasnapot Daruszentmiklóson a hétvégén. A hagyományos rendezvény idején egy, a program helyszínén kívül közlekedő lovaskocsi kanyarodás közben megbillent, az utasok pedig leestek róla. A balesetben több felnőtt és gyermek is megsérült, akikhez mentőhelikopter érkezett.

Két mentőhelikopter és öt mentőautó érkezett a helyszínre (Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP – Képünk illusztráció)

Mentőhelikopter szállította kórházba a sérülteket

A Fejér Vármegyei Hírportál (FEOL) helyszíni információi szerint a fogaton összesen nyolcan utaztak, négy felnőtt és négy gyermek. A kocsi egy kanyarban billent meg, az utasok az úttestre zuhantak. Többen sérüléseket szenvedtek, ezért jelentős mentőerőket riasztottak a helyszínre.

Az Országos Mentőszolgálat mentőhelikopterrel szállított kórházba egyik sérültet. A fogat hajtója szintén megsérült a baleset során, vele kapcsolatban pedig felmerült az ittasság gyanúja. A történtek körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A település polgármestere, Rauf Norbert elmondta, hogy a mentéshez öt mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A legtöbb sérültet a dunaújvárosi kórházba szállították, egy kislányt azonban koponyasérülés gyanúja miatt Székesfehérvárra vittek további vizsgálatokra.

Nem a program területén és nem a rendezvény részeként ültek a kocsira fel. Az egyik baráti társaság a lovaskocsijukkal a pihenő rész hátuljánál fordult meg, amikor az egy oldalon helyet foglalt utasok az aláfordulás és a súlypont megváltozása miatt leestek a kocsiról. Tehát nem borult fel és nem verseny közben történt. Egyszerűen elbillent egy személyszállító lovaskocsi, aminek csak a sarka ült le. Nyolcan utaztak rajta, négy gyerek és négy felnőtt. Igazából minden kocsin lévő személyt elvittek a mentők, mert ilyenkor a protokoll ezt követeli.

– idézi az illetékes szavait a Fejér Vármegyei Hírportál.A polgármester tájékoztatása szerint a gyermek állapota megnyugtató, a szülők később megerősítették, hogy jól van. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett a balesethez – írja a FEOL.