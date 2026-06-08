A magyar-kazah előtt figyelmeztette egyik játékosát Marco Rossi

Marco Rossi szövetségi kapitánynak határozott véleménye van 21 éves játékosáról, Szűcs Tamásról. Az olasz szakember a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés (19:00, tv: M4 Sport) előtt úgy fogalmazott, a fiatal középpályás ígéretes jövő előtt áll, de figyelmeztette: ahhoz, hogy nemzetközileg is sikeres legyen, igazi atlétának kell lennie, annak minden adottságával.

Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország-Kazahsztán meccs előtt fontos figyelmeztetést adott a 21 éves középpályásnak, Szűcs Tamásnak (Fotó: Dömötör Csaba)

Magyarország-Kazahsztán: Marco Rossi Szűcs Tamásról

Szücsi nagyon intelligens srác és tudja azt is, miben kell jobbnak lennie, ígéretes jövő előtt áll!

– fogalmazott Marco Rossi, akit a Kazahsztán elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azért kérdeztek éppen a DVSC középpályásáról, mert a találkozónak a debreceni Nagyerdei Stadion ad otthont.

Minden NB I-es futballistának ismerjük a képességeit, többen éppen a középpályán játszanak, nekik fontos, hogy mindig készen álljanak. Azt kell szem előtt tartaniuk, hogy folyamatosan fejlődjenek

– idézi a Haon.hu az olasz szakember szavait.

Marco Rossi arról is beszélt, hogy a kazahok ellen szeretnék megmutatni, a válogatott jó úton jár.

Jól szeretnénk szerepelni, a finnek elleni rövidzárlatot kell elkerülni, szeretnénk sokat birtokolni a labdát

– mondta a szövetségi kapitány.