A magyar-kazah előtt figyelmeztette egyik játékosát Marco Rossi
Marco Rossi az egyik legígéretesebb futballistának tartja Szűcs Tamást. A szövetségi kapitány a Magyarország-Kazahsztán meccs előtt viszont fontos figyelmeztetést is adott a 21 éves középpályásnak.
Marco Rossi szövetségi kapitánynak határozott véleménye van 21 éves játékosáról, Szűcs Tamásról. Az olasz szakember a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés (19:00, tv: M4 Sport) előtt úgy fogalmazott, a fiatal középpályás ígéretes jövő előtt áll, de figyelmeztette: ahhoz, hogy nemzetközileg is sikeres legyen, igazi atlétának kell lennie, annak minden adottságával.
Magyarország-Kazahsztán: Marco Rossi Szűcs Tamásról
Szücsi nagyon intelligens srác és tudja azt is, miben kell jobbnak lennie, ígéretes jövő előtt áll!
– fogalmazott Marco Rossi, akit a Kazahsztán elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azért kérdeztek éppen a DVSC középpályásáról, mert a találkozónak a debreceni Nagyerdei Stadion ad otthont.
Minden NB I-es futballistának ismerjük a képességeit, többen éppen a középpályán játszanak, nekik fontos, hogy mindig készen álljanak. Azt kell szem előtt tartaniuk, hogy folyamatosan fejlődjenek
– idézi a Haon.hu az olasz szakember szavait.
Marco Rossi arról is beszélt, hogy a kazahok ellen szeretnék megmutatni, a válogatott jó úton jár.
Jól szeretnénk szerepelni, a finnek elleni rövidzárlatot kell elkerülni, szeretnénk sokat birtokolni a labdát
– mondta a szövetségi kapitány.
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