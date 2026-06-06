„Nyilván van hova fejlődni" - Marco Rossi őszintén értékelte a sikert

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte, az AEK Athén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek Marco Rossi csapata ellen.

Marco Rossi csak az utolsó 30 perccel nem volt elégedett Fotó: Tumbász Hédi

Marco Rossi az eredménnyel elégedett volt

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya összesen három újoncot avatott: Csinger Márk a kezdőben kapott helyett, míg a két nagy védést is bemutató Yaakobishvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elöl.

Nincsenek könnyű ellenfelek, mindig nehéz nyerni, ma este is láttuk. A 60. percig minden jól működott, onnantól a fáradtság miat nem voltunk eléggé egységesek, az utolsó 20 percben három nagy finn helyzet maradt ki. A végén nem voltunk kellően szervezettek, de összeségében a srácok a legjobbjukra törekedtek, nyilván van hova fejlődni. A legfontosabb az eredmény ma este, ez fontos meccs volt. Lépésről lépésre haladunk, most sokkal teljesebb képünk van a játékosokról. A legtöbb játékosunk nagyon fáradt, hosszú szezonon vannak túl, és ilyenkor 7-8 nap alatt két meccset játszanak

- mondta Marco Rossi szövetségi kapitány.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.