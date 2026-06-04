Bátor jóslat a Fradi bajnokától: Marco Rossi újoncot avathat

A márciusi találkozók után júniusban újabb két, tét nélküli, felkészülési meccset játszik a magyar labdarúgó-válogatott. A Nemzetek Ligája őszi menetelése előtt a finnekkel és Kazahsztánnal búcsúztatjuk a szezont. A magyar-finn találkozót pénteken 19.45-től rendezik (Tv: M4 Sport).

Marco Rossi a magyar-finn meccsre készítette fel csapatát Fotó: Gualter Fatia

Nyilas Elek, a Váccal és a Ferencvárossal is bajnok korábbi magyar válogatott labdarúgó korábban játszott a finnek ellen. Annak idején az Ajax BL-győztes kiválósága, Jari Litmanen volt a rivális vezére, ma már nem kell ilyen formátumú klasszisok ellen felkészülni.

A finnek mai válogatottja a Litmanen-félénél gyengébb, következésképpen győzelmet várok. A skandináv futballra jellemző rakkolós játékukra számítok, de mivel a mieink technikailag képzettebbek, nyerünk. Hiszem, Marco Rossi szövetségi kapitány új jelöltjei között lehetőséget ad valamelyiknek, de már az is nagy dolog egy újonc számára, hogy együtt készülhet Szoboszlaiékkal

– fogalmazott a Fradival BL-csoportkörben is szereplő, 14-szeres válogatott Nyilas.

A finnek a budapesti meccs előtt vasárnap Németországban kaptak ki 4-0-ra. A korábbi fradista csapatkapitány, Lovrencsics Gergő szerint a mieink is nyerhetnek.

„Hazai pályán elvárt a siker, de ne higgyük, hogy könnyű lesz a győzelem” - mondta a a jelenleg Horvátországban edzősködő Lovrencsics.

Magyar-finn: egyszer nyertek a finnek

Marco Rossi együttese idén két találkozón lépett pályára, Szlovéniát 1-0-ra verte, a görögökkel 0-0-val zárt, azaz gólt még nem kaptunk. A keret védője, Szűcs Kornél elmondta, felkészültek a riválisból.

Elemeztük pénteki vendégünk mainzi, németek elleni találkozóját, s bár 4-0-ra kikapott, de védekezésből rövid passzokkal gyorsan felfejlődő csapatjátékra, ráadásul veszélyes átlövésekre is képes. Az mindenképpen jó, hogy a korábbi gólerős csatáruk, Teemu Pukki már visszavonult a nemzeti csapatból.

A finnek eddig 8 alkalommal játszottak a mieink ellen Magyarországon, nyerni mindössze egyszer tudtak, 2014-ben egy barátságos meccsen.