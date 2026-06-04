RETRO RÁDIÓ

Bátor jóslat a Fradi bajnokától: Marco Rossi újoncot avathat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A volt Fradi-csillag pénteken hazai győzelmet vár. Nyilas Elek úgy véli, a technikánk dominálhat a magyar-finn találkozón.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.06.04. 18:30
válogatott marco rossi meccs

A márciusi találkozók után júniusban újabb két, tét nélküli, felkészülési meccset játszik a magyar labdarúgó-válogatott. A Nemzetek Ligája őszi menetelése előtt a finnekkel és Kazahsztánnal búcsúztatjuk a szezont. A magyar-finn találkozót pénteken 19.45-től rendezik (Tv: M4 Sport). 

magyar-finn
Marco Rossi a magyar-finn meccsre készítette fel csapatát Fotó: Gualter Fatia

Nyilas Elek, a Váccal és a Ferencvárossal is bajnok korábbi magyar válogatott labdarúgó korábban játszott a finnek ellen. Annak idején az Ajax BL-győztes kiválósága, Jari Litmanen volt a rivális vezére, ma már nem kell ilyen formátumú klasszisok ellen felkészülni.

A finnek mai válogatottja a Litmanen-félénél gyengébb, következésképpen győzelmet várok. A skandináv futballra jellemző rakkolós játékukra számítok, de mivel a mieink technikailag képzettebbek, nyerünk. Hiszem, Marco Rossi szövetségi kapitány új jelöltjei között lehetőséget ad valamelyiknek, de már az is nagy dolog egy újonc számára, hogy együtt készülhet Szoboszlaiékkal

– fogalmazott a Fradival BL-csoportkörben is szereplő, 14-szeres válogatott Nyilas.

A finnek a budapesti meccs előtt vasárnap Németországban kaptak ki 4-0-ra. A korábbi fradista csapatkapitány, Lovrencsics Gergő szerint a mieink is nyerhetnek.

„Hazai pályán elvárt a siker, de ne higgyük, hogy könnyű lesz a győzelem” - mondta a a jelenleg Horvátországban edzősködő Lovrencsics.

Magyar-finn: egyszer nyertek a finnek

Marco Rossi együttese idén két találkozón lépett pályára, Szlovéniát 1-0-ra verte, a görögökkel 0-0-val zárt, azaz gólt még nem kaptunk. A keret védője, Szűcs Kornél elmondta, felkészültek a riválisból.

Elemeztük pénteki vendégünk mainzi, németek elleni találkozóját, s bár 4-0-ra kikapott, de védekezésből rövid passzokkal gyorsan felfejlődő csapatjátékra, ráadásul veszélyes átlövésekre is képes. Az mindenképpen jó, hogy a korábbi gólerős csatáruk, Teemu Pukki már visszavonult a nemzeti csapatból.

A finnek eddig 8 alkalommal játszottak a mieink ellen Magyarországon, nyerni mindössze egyszer tudtak, 2014-ben egy barátságos meccsen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu