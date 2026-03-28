Marco Rossi cseréje percek alatt döntött, megvan a magyar győzelem a Puskás Arénában
Ha nehezen is, de 1-0-ra megnyertük az év első meccsét. A magyar-szlovén találkozót Schön Szabolcs találata döntötte el.
Négy hónnappal a keserű, írek elleni vb-selejtezős vereség után sajnos csak felkészülési találkozó várt márciusban a magyar labdarúgó-válogatottban. Szlovénia ellen a sérült Varga Barnabás helyett Lukács Dániel volt a középcsatár, Marco Rossi szövetségi kapitány emellett a kezdőcsapatban adott lehetőséget a győri Vitális Milánnak is. Az első félidőben egyszer ünnepelhetett a magyar tábor, a 12. percben a szlovén Danijel Sturm gólját végük a VAR nem adta meg les miatt. A különben eseménytelen első játékrészben Schäfer András buktatása után kialakult kisebb tömegjelenet tüzelte fel a Puskás Arénát a magyar-szlovén találkozón.
A második félidőre újoncot avatott Rossi, s az érkező Bárány Donát kis híján góllal mutatkozott. Emellett Sallai Roland próbálkozásait is védte a szlovénok kapusa. Jóval több helyzetünk volt, nem sokkal később újra Sallai lőhetett volna gólt, de nagy helyzetben fölé emelt. Bárány után még egy debreceni újonc mutatkozhatott be a nemzeti csapatban, a középpályás Szűcs Tamás 21 évesen lett válogatott.
Cserember döntötte el a magyar-szlovén meccset
A 79. percben végre megtört a jég, a csereként beálló Schön Szabolcs góljával megszereztük a vezetést. A Győr támadója három perccel korábban állt be Sallai Roland helyére.
A 87. percben Szoboszlai Dominik tapsolta meg az aréna, a lecserélt csapatkapitányt Baráth Péter váltotta. Szoboszlai kedden visszatérhet, amikor Marco Rossi csapata Görögországot fogadja szintén felkészülési találkozón.
