"Ma a Puskásban a legjobb lenni a világon. Hát még ha nagyobb lenne…" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki szerint a stadionnak egyetlen problémája, hogy nem elég nagy.

Orbán Viktor biztos volt abban, hogy egyszer itt lesz BL-döntő. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Egész Budapest a BL-döntő lázában ég, a Puskás Ferenc Stadion lelátói már megteltek szurkolókkal, és maga Orbán Viktor is elment megnézni az Arsenal és a PSG várva várt mérkőzését. Magyarország volt miniszterelnöke elárulta, hogy biztos volt benne, hogy egyszer a stadion otthont fog adni egy Bajnokok Ligája döntőnek.

Biztos voltam benne, hogy ha egy jót csinálunk, akkor, miután a város gyönyörű, a magyarok vendégszeretők, a magyar futballnak a hagyományai nagyok, előbb-utóbb idejön a fél világ.

Kiemelte, hogy nem ez az első nagy esemény itt, hiszen az Európa-bajnokságnak is voltak ott nagy mérkőzései. A stadion egyetlen gyengesége szerinte, hogy kicsi: "ha tizenötezerrel nagyobb lenne, akkor sokkal több nagy rendezvényt tudnánk benne tartani."