Hangosan sikoltottak: hárman zuhantak ki egy magas épületből, köztük egy gyermek is

Tragédia történt egy londoni toronyházban, amikor egy férfi, egy nő és gyermek zuhant a mélybe. A szomszédok korábbi sikolyokról számoltak be.

A mentősök mindent megtettek, de nem tudták megmenteni a kizuhant emberek életét Fotó: unsplash.com (illusztráció)

A rendőrök vizsgálják, hogy zuhantak le az áldozatok

Megrázó tragédia történt Dél-Londonban, ahol egy férfi, egy nő és egy gyermek életét vesztette, miután kizuhantak egy toronyházból az Elephant & Castle városrészben. A helyi lakosok szerint az esetet megelőző hetekben rendszeresen hangos veszekedéseket, kiabálást és sikolyokat lehetett hallani az épületből.

A mentőszolgálatokat szerda reggel fél nyolc körül riasztották a Churchyard Row egyik épületéhez, miután bejelentés érkezett arról, hogy többen lezuhantak a magasból.

A helyszínre perceken belül kiérkeztek a mentők, valamint egy mentőhelikoptert is bevetettek. Az elsősegélynyújtók hosszasan próbálták újraéleszteni az áldozatokat, azonban a férfit, a nőt és a gyermeket végül a helyszínen halottnak nyilvánították. Más sérültről nem érkezett jelentés.

Az épület egyik lakója elmondta, hogy a rendőröknek beszámolt arról, hogy az incidens előtti két hétben szinte folyamatosan kiabálást és sikoltozást hallott a felsőbb emeletekről.

A rendőrség megerősítette, hogy nyomozás indult a három haláleset körülményeinek tisztázására. A haláleseteket jelenleg megmagyarázhatatlan körülmények között bekövetkezett eseményként kezelik, közölte a rendőrség szóvivője.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az épület lakói nincsenek veszélyben, az épület biztonságos, nincs veszélyben a lakosság, és az épület működése zavartalan.

Egy másik környékbeli lakos arról számolt be, hogy szerda reggel szirénák hangjára ébredt, férje pedig kiment megnézni, mi történt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket a tragédia körülményeiről - írja a Metro.