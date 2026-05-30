Hangosan sikoltottak: hárman zuhantak ki egy magas épületből, köztük egy gyermek is
Egyik áldozat sem élte túl a zuhanást, a hatóságok nyomozást indítottak.
Tragédia történt egy londoni toronyházban, amikor egy férfi, egy nő és gyermek zuhant a mélybe. A szomszédok korábbi sikolyokról számoltak be.
A rendőrök vizsgálják, hogy zuhantak le az áldozatok
Megrázó tragédia történt Dél-Londonban, ahol egy férfi, egy nő és egy gyermek életét vesztette, miután kizuhantak egy toronyházból az Elephant & Castle városrészben. A helyi lakosok szerint az esetet megelőző hetekben rendszeresen hangos veszekedéseket, kiabálást és sikolyokat lehetett hallani az épületből.
A mentőszolgálatokat szerda reggel fél nyolc körül riasztották a Churchyard Row egyik épületéhez, miután bejelentés érkezett arról, hogy többen lezuhantak a magasból.
A helyszínre perceken belül kiérkeztek a mentők, valamint egy mentőhelikoptert is bevetettek. Az elsősegélynyújtók hosszasan próbálták újraéleszteni az áldozatokat, azonban a férfit, a nőt és a gyermeket végül a helyszínen halottnak nyilvánították. Más sérültről nem érkezett jelentés.
Az épület egyik lakója elmondta, hogy a rendőröknek beszámolt arról, hogy az incidens előtti két hétben szinte folyamatosan kiabálást és sikoltozást hallott a felsőbb emeletekről.
A rendőrség megerősítette, hogy nyomozás indult a három haláleset körülményeinek tisztázására. A haláleseteket jelenleg megmagyarázhatatlan körülmények között bekövetkezett eseményként kezelik, közölte a rendőrség szóvivője.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy az épület lakói nincsenek veszélyben, az épület biztonságos, nincs veszélyben a lakosság, és az épület működése zavartalan.
Egy másik környékbeli lakos arról számolt be, hogy szerda reggel szirénák hangjára ébredt, férje pedig kiment megnézni, mi történt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket a tragédia körülményeiről - írja a Metro.
