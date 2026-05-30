Pusztító katasztrófákhoz vezet az „űrszemét” a szakértők szerint

Ha ismered a Kessler-szindróma elméletét, akkor tudod, hogy az alacsony Föld körüli pályának nevezett terület meglehetősen zsúfolttá válik. Az alacsony Föld körüli pálya a Föld felett körülbelül 160 és 2000 kilométer közötti magasságban lévő régióra utal, és a feltételezések szerint körülbelül 40 000 törmelékdarab található itt, a SpaceX Starlink műholdkonstellációitól kezdve az űrhajók törött darabjaiig.

Ezt jelenti a Kessler-szindróma a Földre nézve. Illusztráció: Pexels

A terület annyira sűrűvé válik, hogy sok, alacsony Föld körüli pályán keringő tárgy kezd visszahullani bolygónk légkörébe, ami hatalmas biztonsági aggályokat kelt az ember alkotta meteorokkal kapcsolatban.

Mi az a Kessler-szindróma?

Donald Kessler és Burton Cour-Palais, a NASA tudósai már 1978-ban hangot adtak aggodalmuknak, amikor felvetették a Kessler-szindróma elméletét, amelyben azt jósolták, hogy egy napon az alacsony Föld körüli pálya annyira zsúfolttá válik, hogy ütközések láncreakciója következik be. Ez katasztrofális lenne az emberiség számára, mivel az események láncolata nem állhat meg, és elpusztíthatja az élet fenntartásához elengedhetetlen műholdakat – a növénytermesztéstől és az internetkapcsolattól kezdve a nemzetközi utazásokon át a telefonhívásokig bezárólag.

De mielőtt egyenesen a legrosszabb forgatókönyvekre térnénk át, a szakértők figyelmeztettek a bolygónk körüli űr túlzsúfoltságával járó néhány nagyon is valós kockázatra.

Az egyik fő aggodalom az, hogy a Föld légkörébe visszahulló „űrszemét” egyik darabja spontán ütközhet egy repülőgéppel, miközben gyorsan leszáll a Földre, és nem kell tudósnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, ez nagyon rossz hír. Eddig szerencsénk volt, de egy 2025 elején publikált tanulmány szerint 26 százalék az esélye annak, hogy 2026-ban egy ellenőrizetlen visszatérés során űrszemét fog áthullani a világ legforgalmasabb légterén. Erre több mint egy a négyhez az esély - írja a Ladbible.

Nem csak arról lehet szó, hogy hatalmas, lángoló műholdak zuhannak le és tarolnak le egy repülőgépet, hanem arról a veszélyről is, amelyet a sokkal kisebb törmelékdarabok jelentenek, amelyek potenciálisan bejuthatnak egy repülőgép motorjába, ahogy az Európai Űrügynökség űrszemét-rendszerének mérnöke kifejtette.