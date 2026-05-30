Kattant a bilincs: vérfürdőt tervezett Taylor Swift koncertjén egy 21 éves férfi

Egy 21 éves osztrák férfit 15 év börtönbüntetésre ítéltek, miután bűnösnek találták egy, a Taylor Swift 2024-es bécsi koncertje elleni terrortámadás megtervezésében.

Elítélték a férfit, aki egy 2024-es Taylor Swift koncerten akart vérfürdőt rendezni / Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto/AFP

Taylor Swift-rajongókat csak egy dolog mentette meg

A fiatal férfit, akit Beran A.-ként azonosítottak, a hét elején a Wiener Neustadt-i állami bíróság ítélte el több terrorizmushoz kapcsolódó bűncselekmény miatt. Egy nyolctagú esküdtszék minden vádpontban bűnösnek találta Beran A.-t, kivéve két kisebb súlyú vádat.

A vádlott védőügyvédje szerint a férfi már a tárgyalás első napján beismerte a koncert elleni támadás megtervezését. A bíróságon bocsánatot is kért, mondván:

Csak szeretném elmondani, hogy sajnálom

- idézte a Reuters.

Beran A.-t augusztus 7-én tartóztatták le, miután a CIA figyelmeztetést adott az osztrák hatóságoknak, közvetlenül azelőtt, hogy Swift augusztus 8–10. között fellépett volna a bécsi Ernst Happel Stadionban. A tervezett koncertek, amelyeken esténként több mint 65 ezer néző vett volna részt, végül a fenyegetés miatt elmaradtak.

A CIA helyettes igazgatója, David Cohen szerint a gyanúsítottak tömeges, több tízezer ember halálát okozó támadást terveztek, és már előrehaladott állapotban volt a terv.

Az ügyészség szerint Beran A. hűséget fogadott az Iszlám Államnak. Kapcsolatot tartott a szervezet tagjaival, és megpróbált illegálisan fegyvereket szerezni: köztük géppisztolyt és kézigránátot a koncert előtt néhány nappal.

A terve szerint a stadion környékén, a kijáratok közelében akart támadást végrehajtani késsel és házi készítésű robbanószerrel. A letartóztatásakor robbanóanyag-összetevőket is találtak a lakásán.

Beran A.-t egy másik vádlottal, Arda K.-val együtt állították bíróság elé. Emellett azzal is vádolták, hogy két iskolai barátjával különböző közel-keleti városokban is tervezett egyéni támadásokat 2024 elején.

A férfi a bíróságon azt is elismerte, hogy Dubajba utazott egy késes támadás végrehajtásának szándékával, de végül megijedt és nem követte el a merényletet. Hazatérése után azonban elhatározta, hogy tovább megy, és Taylor Swift koncertjét választotta célpontnak.