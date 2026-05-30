Beszóltak a mellére: Az egykori Playboy-nyuszi visszavág a testszégyenítő kommentekre

Kendra Wilkinson, az egykori Playboy-lány válaszolt a gyűlölködőknek, akik szégyent akartak ébreszteni benne a mellimplantátumai miatt. A kritikák akkor érkeztek, amikor az új fogyókúrás módszeréről számolt be az Instagramon.

A Playboy-villa lányai: Holly Madison, Bridget Marquardt és Kendra Wilkinson. Fotó: YouTube

„Ó, te jó ég, srácok, újra a 6-os méretű farmeremben vagyok; nem is lehetnék izgatottabb” – mondja a 40 éves Wilkinson a május 26-án, kedden közzétett videóban. A promóciós videóban és a poszt leírásában Wilkinson kijelenti, hogy a Cleveland Klinika szerint már második hónapja használ GLP-1-et, egy olyan gyógyszert, amely segít csökkenteni a vércukorszintet és elősegíti a fogyást.

„Az a cél, hogy újra önmagamnak érezzem magam, igazi energiám legyen, és megtanuljak bízni a folyamatban anélkül, hogy megpróbálnám felgyorsítani. Azt akartam, hogy ez őszintének, fenntarthatónak tűnjön, és ténylegesen az ÉN életemben működjön.” - olvasható a videó leírásában. Hiába a pozitív hozzáállás és segítő szándék, Kendra Wilkinson így is számos negatív kommentet kapott a testével kapcsolatban.

"A melleid miatt kövérebbnek tűnsz. Egy pár mérettel kisebbítened kéne őket. Akkor vékonyabbnak tűnnél." - írja az egyik kommentelő.

„Kendra, nem vagy túlsúlyos. Szerintem az implantátumaid miatt nehezebbnek látszol, mint amilyen valójában vagy. Fontold meg a mellimplantátumok csökkentését!” - írja egy másik "rajongó".

Azonban az egykori Playboy-nyuszi egy szelfivel válaszolt, amelyre a következő szöveget írta: „Amíg meg nem kapom a GoFundMe mellkisebbítési pénzemet, imádni fogom a melleimet úgy, ahogy vannak.”

A Playboy-nyuszi szerint keblei voltak élete legjobb befektetései

Wilkinson egy 2018 októberi Instagram-bejegyzésben megosztotta, hogy „18 évesen megcsináltatta a melleit”, mert „fiús lány” volt, és szeretett volna tenni valamit, amivel nőiesebbnek érzi magát - írja a People.

Wilkinson azt mondta, hogy ez élete „legjobb befektetése” volt, és hogy igyekszik nem hivalkodni velük. „A gyűlölködőknek kellene inkább kérdezniük maguktól, hogy »miért gyűlölök egy nőt a mellei miatt?«” – írta Wilkinson.