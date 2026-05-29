„A legtöbben csórók voltunk” – kitálalt modell, kicsit sem olyan volt Hugh Hefner Playboy-nyuszijának lenni, mint azt sokan gondolják
Rendszeres modellkedés mellett is alig tudtak megélni a fiatal bombázók. A Playboy-nyuszik kicsit sem olyan luxus életet éltek, mint azt hinnénk.
A Playboy-nyuszi és modell, Jessica Barton elmondta, kicsit sem volt könnyű Hugh Hefner villájába bekerülni a 2000-es évek elején.
Ilyen volt Playboy-nyusziként élni
Barton beismerte, hogy tudja, kívülről úgy néztek ki, mint akik „életváltó” mennyiségű pénzt kerestek, ám az igazság teljesen máshogy nézett ki. A 90-es évek végén népszerűségre törő nyuszi elmondta, nagyon sokat dolgozott nagyon kevés fizetésért.
Ha szőke bombázó voltál a 2000-es évek elején, akkor az álom az volt, hogy Playboy-nyuszi vagy Playmate legyél. Minden barátomat kiválasztották, és csak azért imádkoztam, hogy én legyek a következő
– mondta Barton.
Bár sosem került be nyusziként a híres villába, rendszeres partivendég lett, és többször is bekerült a kedvelt magazin különleges kiadásaiba.
Az emberek azt hiszik, milliókat kerestünk, de a valóság az, hogy a legtöbben csórók voltunk.
Barton még számokat is adott: elmondása szerint valahol 15 000 és 20 000 font (kb. 6 és 8 millió forint) körül keresett, de annak ellenére, hogy ilyen keveset kaptak, mégis sorban álltak az összes meghallgatáson.
Folyamatosan tökéletesen kellett kinézned, mert mindig ott állt mögötted egy másik lány.
A többórás sorbanállás alatt az összes modell csak arra vágyott, hogy Hefner őket válassza – a meghallgatás általában pár kép készítéséből és egy ötperces beszélgetésből állt.
A 42 éves Barton modellkedés mellett pultosként is dolgozott éjszakánként, csak azért, hogy megélhetést biztosítson magának. Most tartalomgyártóként visszatekintve nem volt olyan rossz a modellkedés, mint akkor gondolta.
Őszintén szólva a bulik elég a mókásak voltak. Fizettek azért, hogy megjelenj, pezsgőt igyál és csinosan nézz ki.
Annak ellenére, hogy többször is meghallgatásra jelentkezett Hefner csapatába, a 42 éves színésznő elmondása szerint folyamatosan figyelmen kívül hagyták, miközben ő végignézte, ahogy barátai Playmate-ekké, sőt az Év Playmate-jévé válnak.
Ám a fontosabb státusz és több munka ellenére sem volt jobb az élet:
Ha a hónap Playmate-je lettél, egyszer kaptál fizetést, de utána is érvényes volt a szerződésed a dedikálások és szereplések erejéig
– jegyezte meg.
(UniLad)
