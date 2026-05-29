Orbán Viktor felszólította a miniszterelnököt: Azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit

Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról.

Ezt tudjuk.

Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerjük Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított.

Innen tudjuk, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta a von der Leyenék követeléseit. Felszólítjuk, hogy haladéktalanul tájékoztassa a közvéleményt arról, mit tartalmaz a von der Leyen - Magyar Péter-paktum a migrációról, az LMBTQ kérdéséről, az adórendszerről, a rezsicsökkentésről, a védett árakról és a nyugdíjakról. Ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek, mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a Bizottság elnökének.