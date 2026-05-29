Meghalt a 20 éves lány a fogyasztóműtét után - Átszúrhatták a beleit műtét közben

Fogyasztóműtét okozta a fiatal lány halálát. Átszúrhatták a beleit a török műtét során.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 16:00
műtét fertőzés orvosi hiba fogyás

A 20 éves brit nő néhány nappal a törökországi fogyasztóműtétje után halt meg, miután súlyos fertőzés alakult ki a szervezetében. A család két éve próbál választ kapni arra, pontosan mi történt a beavatkozás során. Az apa megtörten szólalt fel a bíróságon.

Fotó: Facebook

Még mindig hallgat a török sebész a brit lány halála ügyében

A londoni Morgan Ribeiro 2024 januárjában utazott Isztambulba, hogy elvégeztessen egy gyomorszűkítő műtétet, amelyért körülbelül 2500 fontot fizetett. A fiatal nő három nappal a beavatkozás után orvosi engedélyt kapott arra, hogy hazarepüljön az Egyesült Királyságba. Párjával, Jamie Brewsterrel már a Londonba tartó repülőgépen ültek, amikor a lány hirtelen nagyon rosszul lett.

A járatnak végül Belgrádban kellett kényszerleszállást végrehajtania, ahol a nőt intenzív osztályra szállították. Néhány nappal később, január 13-án meghalt.

A szerbiai boncolás szerint Morgan halálát súlyos hasi gyulladás és a bélfal átszakadása okozta. A hatóságok szerint felmerült a gyanú, hogy a nő vékonybelét megsérthették a törökországi műtét során, ami végül fertőzéshez és vérmérgezéshez vezetett.

A halottkém vizsgálatainak ismertetését most ismét elhalasztották, mert az operáló török sebész, Dr. Serkan Bayil továbbra sem reagál a megkeresésekre. A sebész korábban is tagadta, hogy hibázott volna és azt állította, Morgan halálát embólia okozta. Ezt azonban a szerbiai boncolási eredmények nem támasztják alá.

A halottkém elmondta, hogy hónapok óta próbálják elérni az orvost és a hozzá köthető klinikát, de eddig nem jártak sikerrel.

Morgan édesapja könnyek között beszélt a bíróságon:

Két éve várok erre. Akármeddig várok, de tudni akarom, hogy orvosi műhiba történt-e!

– mondta.

A család szerint szigorúbb szabályozásra lenne szükség a külföldön végzett fogyasztóműtétek esetében, hogy hasonló tragédiák ne történhessenek meg újra.

(via Mirror)

