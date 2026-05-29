Átalakítják Meghan Markle és Harry herceg otthonát – a királyi család próbálja a pár minden nyomát eltüntetni

Úgy látszik, a királyi család Meghan Markle és Harry herceg utolsó nyomait is igyekszik eltüntetni egykori otthonukból.

Átalakítják Meghan Markle és Harry herceg egykori otthonát

A windsori Frogmore Cottage-ot most, három évvel kiköltözésük után teljesen át fogják alakítani, és jelentős összeget fektetnek a felújításába.

Az egykor két ikerházból kialakított, nagy családi otthont 2018-ban adták a sussexi párnak esküvői ajándékként. Most azonban mintegy 2,4 millió fontot (kb. 1 milliárd forintot) szánnak a további átalakításokra.

Harry herceg a Kaliforniába költözését követően visszafizette a felújítás költségeit a királynak, majd a hírek szerint 2023-ban hivatalosan is kiköltöztették őket, Harry Spare című memoárjának megjelenése után. Ezzel a királyi párnak hivatalosan nincs otthona az Egyesült Királyságban, így Meghan, Harry, valamint gyermekeik, Archie és Lilibet számára sincs brit rezidencia, ahová visszatérhetnének.

A The Sun értesülései szerint a döntést az ingatlan jövőjének felülvizsgálata után hozták meg, és jelenleg azon dolgoznak, hogy az épület ismét két külön egységre bontható legyen, ezért a tényleges építkezés még nem kezdődött el.

Három éve üresen áll. Még András herceg is úgy gondolta, hogy nem elég jó ahhoz, hogy beköltözzön. Talán ha megszabadulnak Harry és Meghan minden nyomától, akkor a királyi családban valakinek tetszeni fog.

A felújítás során korábban közel egy évig dolgoztak az átalakításon, amely magában foglalta egy jógastúdió kialakítását, a mennyezeti és padlógerendák cseréjét, az elektromos hálózat teljes újrahuzalozását, valamint új gáz és vízvezetékek kiépítését is.

A pár legutóbb a néhai királynő platinajubileuma és a 2022-es temetése idején szállt meg a Frogmore Cottage-ban.

