"Megszakadt a szívünk" - Gombos Edina nem bírta visszafogni magát, az Ázsia Expressz után most a fia miatt sírt

Gombos Edina, a TV2 egykori műsorvezetője már jó pár éve Floridában telepedett le párjával és családjával. Edinával és szerelmével, Albertóval ráadásul már ősszel találkozhatunk a képernyőkön, ugyanis részt vettek az Ázsia Expressz 7. évadának forgatásán. A népszerű kalandműsor idén visszatér az amerikai kontinensre, vagyis a nézőkkel együtt a versenyzők is felfedezik Amerikát! A kemény forgatás azóta már véget is ért, a házaspár pedig pont egy kiemelten fontos, sorsfordító napra tért vissza a tengerentúli otthonukba.

Ázsia Expressz forgatása után Gombos Edina és férje egyből hazautazott a gyermekeikhez

Gombos Edina Ázsia Expressz forgatása után rohant haza

Mivel a kisfiuk elballagott az iskolából, a büszke édesanya egy megható, érzelmes posztban búcsúzott el az intézménytől, ami elképesztően sokat adott nekik az évek során, egyben köszöntötte fia életének legújabb fejezetét is.

11 év…, elrepült. A lányunk ebben az iskolában kezdte az első osztályt a kiköltözésünk után. A kisfiunk, aki akkor még csak négy hónapos baba volt, ma szintén innen ballagott el.

– írta az egykori tévés műsorvezető, szembesülve az idő kíméletlen múlásával. A floridai évek emlékei teljesen megrohanták a hírességet, aki nyíltan felvállalta a rajongói előtt, hogy a nagy mérföldkő lelkileg mennyire megviselte a családot.

Kicsit megszakadt a szívünk, mert imádtuk ezt az iskolát. Hiányozni fognak a tanítók is és az osztályfőnök is!

– fogalmazott Edina, megmutatva a szeretett pedagógust.

Gombos Edina kisfia elballagott

Kisfia szinte az egész eddigi gyerekkorát ebben a támogató közösségben töltötte, ami még fájdalmasabbá tette az elválást.

Matteo ötéves korától járt ide, az iskolaelőkészítőtől kezdve (az elementary school a kindergartentől egészen ötödik osztályig tart). Nagyon büszkék vagyunk rá!

– tette hozzá elérzékenyülve az édesanya. Bár a búcsú pillanatai fájdalmasak, Edina pontosan tudja, hogy a fejlődéshez le kell zárni a múltat. Az Ázsia Expressz forgatási izgalmai után a család magánéletében is új fejezet nyílik: „Egy fontos fejezet most lezárult, de augusztusban már kezdődik az új kaland: irány a middle school!” – zárta sorait a sztár. A rajongók valósággal elárasztották jókívánságokkal a kommentszekciót, hiszen nemcsak Matteo sikerének örülnek, de alig várják, hogy Edinát és Albertót újra láthassák küzdeni a TV2 képernyőjén.