Pánikban jelentette be Gombos Edina, félelmetes, ami most következik

Instagram-oldalán tett közzé egy videót Gombos Edina, amelyben arról számolt be, hogy alig tíz nappal a Helene pusztítása után jön a még durvábbnak ígérkező Milton hurrikán, melynek útvonala őket is érinti Amerikában. Mint azt elmondta, három napjuk van felkészülni és biztonságba vonulni. Ő is, és rajongói is egyelőre csak remélhetik, hogy nagyon probléma nélkül átvészelik majd a helyzetet.

Vigyázzatok magatokra, kitartást kívánok

- írta sok más mellett egy kommentelő.

Nagyon sajnálom és nagyon remélem, hogy semmilyen károtok nem fog keletkezni ,és a várost sem fogja nagy kár érni! Nagyon-nagyon szurkolok Nektek, Drága Edina!

- biztatta a celebet egy másik hozzászóló. Edina megígérte ugyanakkor, a továbbiakban is számíthatunk tőle helyzetjelentésre.