Összehozták a Házasság első látásra két sztárját: Kiderült az igazság

Oláh Orsi és Wollner Péter Brumi kapcsolata roppant érdekesen alakult a Házasság első látásra második évadában. Bár mindkettejüknek más partnert szánt a 3 tagú pszichológusi gárda, végül azért csak-csak közel kerültek egymáshoz.

Házasság első látásra: Orsi tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: Instagram)

Az legalábbis biztos, hogy Brumi felesége, a fekete tusvonaláról elhíresült Kovács Renáta megvádolta Orsit azzal, hogy miatta ment tönkre a kamerák kereszttüzében köttetett házassága. Reni a Tények Plusz műsorában, majd a saját Instagram-oldalán is leírta, hogy a házassága a műkörmös miatt futott zátonyra, de legalábbis nagy szerepe volt benne. A lány ugyanis titokban elkezdett írogatni Bruminak, amit ekkor még a férj jelzett is a feleségének, ám utána furcsa dolgok kezdtek történni. Peti hirtelen eltűnt, nem válaszolt Reninek, de cserében Orsolya megüzente a „barátnőjének”, hogy vele egész reggel beszélgetett a férfi. Érthető módon ez rosszul esett a feleségnek, ám ekkor jött a fekete leves... Brumi nem csak ideiglenesen szívódott fel, hanem végleg eltűnt Renáta életéből, ahogy Oláh Orsi is, miután még kikérte magának, hogy ne keverje bele a magánéletébe őt az influenszer.

Házasság első látásra: Wollner Péter Brumi miatt ment a cicaharc (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Brumi atom szerelmes

Nos, még mielőtt teljesen belekeverednénk a szappanoperába, szögezzük le: azóta mindegyik szereplő továbblépett, Brumira például a szerelem is rátalált, így további civakodás vélhetően nem várható.

A férfi az Instagram-oldalára kitett a minap egy fotót, melyen egy szőke hajú szépséget csókol. Egyelőre nem árult el túl sokat szíve új választottjáról, azonban lapunk információi szerint egy Bianka nevű hölgy babonázta meg a férfit, aki egyébként Brumihoz hasonlóan a Paksi Atomerőműben dolgozik. Azaz a szerelmeseket a közös munka hozhatta össze.

Házasság első látásra Orsi végre tisztázta a helyzetet

Bár azóta sok víz lefolyt a Dunán, valakinek most eszébe jutott, hogy Orsi és Brumi azért igen közel álltak egymáshoz. Ezért fel is tette a kérdést a műkörmösnek: tartja-e még a kapcsolatot a férfivel?

„Igen, tartjuk még a kapcsolatot. Ritkábban, mert mindenkinek más az élete, de az alapfelállás nem változott” – írta Orsi egy 24 órán át elérhető Instagram-sztoriban.