Újra szerelmes! Titokzatos szőke nőt csókol a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra Brumi izgalmas utat járt be a TV2 kísérletének köszönhetően, hiszen sokáig úgy tűnt, hogy a szakértők megtalálták számára a tökéletes partnert Kovács Reni személyében. Bár voltak köztük súrlódások, mégis egy egész ország szurkolt azért, hogy a páros férj és feleségként távozzon a műsorból. Nos, a rajongók imái meghallgatásra találtak, ugyanis mindketten folytatni akarták a kapcsolatukat a kamerákon kívül is, viszont ekkor olyan történt, amire senki sem számított. Alig másfél héttel azután, hogy vége lett a show-nak, Házasság első látásra Reni egy hosszú posztban meglepő dolgokat írt férjéről, és a kísérlet egy másik szereplőjéről, Oláh Orsiról. A lány azt állította, hogy a szőke műkörmös tette tönkre a kapcsolatát Brumival, ugyanis miután a férfi elkezdett vele beszélgetni, Reninek már semmire sem válaszolt. Sőt, állítólag a volt feleség a TV2-től tudta meg azt is, hogy férje válni akar...

Házasság első látásra Brumi barátnője egy szőke szépség Fotó: TV2

Házasság első látásra Brumi újra szerelmes

Bár Wollner Péter házassága sajnos kudarcba fulladt, az elmúlt hónapokban mégis volt mellette valaki, aki végig támogatta. A legutóbbi interjúban még sejtelmesen úgy fogalmazott, hogy jól érzi magát most valakivel, ráadásul ez a titokzatos személy mindent tud róla. Ekkor még csak találgatni lehetett arról, hogy talán egy új szerelemről lehet szó Brumi életében, ám ez most már biztos...

A férfi az Instagram-oldalára kitett a minap egy fotót, melyen egy szőke hajú szépséget csókol. Egyelőre nem árult el túl sokat szíve új választottjáról, azonban lapunk információi szerint egy Bianka nevű hölgy babonázta meg a férfit, aki egyébként ugyanúgy a Paksi Atomerőműben dolgozik. Azaz a szerelmeseket a közös munka hozhatta össze.

A rajongók persze azt is kiszúrták, hogy az új barátnő szöges ellentéte – legalábbis külsőre – Reninek, ráadásul nagyobb előnyből is indul, mint a volt feleség, hiszen Brumival egy városban él. Így azt remélik, hogy ez a kapcsolat nem lesz tiszavirág- életű!

