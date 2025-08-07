Szuper hír ez az autósoknak: ennyivel fog csökkenni az üzemanyag ára!

Mutatjuk, mikor érdemes befordulni a benzinkútra.
Újabb változásra lehet számítani az üzemanyag árakban. Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól – olvasható a holtankoljak.hu oldalán.
A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.07-én):
95-ös benzin: 588 Ft/liter
Gázolaj: 604 Ft/liter
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.