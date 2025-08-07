Szuper hír ez az autósoknak: ennyivel fog csökkenni az üzemanyag ára!

Újabb változásra lehet számítani az üzemanyag árakban. Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól – olvasható a holtankoljak.hu oldalán.

Újabb változásra lehet számítani az üzemanyag árakban Fotó: Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály / Mediaworks