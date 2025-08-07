RETRO RÁDIÓ

Szuper hír ez az autósoknak: ennyivel fog csökkenni az üzemanyag ára!

Mutatjuk, mikor érdemes befordulni a benzinkútra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 14:10
Módosítva: 2025.08.07. 14:12
benzin gázolaj üzemanyag

Újabb változásra lehet számítani az üzemanyag árakban. Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan holnaptól – olvasható a holtankoljak.hu oldalán.

Újabb változásra lehet számítani az üzemanyag árakban
Fotó: Gazdag Mihály / Mediaworks

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.07-én): 

95-ös benzin: 588 Ft/liter 

Gázolaj: 604 Ft/liter 

 

 

