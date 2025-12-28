RETRO RÁDIÓ

Teljesen összetört az édesanya: borzalmas, amit a férje tett vele karácsony napján

A férj egy ajándékot sem vett feleségének.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 13:00
Egy nő a Redditen mesélte el, hogy minden igyekezete ellenére férje elrontotta a karácsonyt. A feleség mindenki ajándékáról gondoskodott, ő azonban nem kapott semmi.

A férj nem gondolt feleségére karácsonykor     Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Redditen egy anyuka elmondta, az ünnepi időszak milyen borzalmas telt számára. Megalázva érezte magát és a való életben senkinek sem akarja elmondani, mi történt.

Bár a nő mindent megtett, hogy férje és gyermekei fantasztikus karácsonyt töltsenek el, egy dolog, amit a férje tett, teljesen lesújtotta. A pár 15 éve házas és három gyermekük született: egy 11, 6 és 1 éves gyerekek. Mindketten teljes munkaidőben dolgoznak, hasonló munkaidővel és fizetéssel, de szinte mindig a nő gondoskodik a legkisebb gyermekükről.

Annak ellenére, hogy mindketten elfoglalt életet élnek, a háromgyermekes anyukának sikerült karácsonyi ajándékokat szereznie a gyerekeinek, a saját családjának és a férje családjának, valamint szórakoztató programokat szerveznie a gyermekeiknek az ünnepi szezonra.

Így hát, amikor elérkezett karácsony napja, izgatottan várta, hogy mit tett érte a férje, hogy megköszönje a december eleje óta végzett kemény munkáját.

Kaotikusan elfoglalt életem ellenére karácsonyi ajándékokat vettem a kis családunknak (beleértve őt is), a tágabb családomnak, az ő tágabb családjának, a barátainak és a tanároknak. Körülbelül 20 emberről van szó, és tőle semmilyen segítséget nem kaptam. Mindent be is csomagoltam

Mindezek után a nő megdöbbent, amikor egyetlen ajándékot sem kapott a fa alá. Az anya azt állította, hogy a férje egyáltalán nem gondolt rá, és egyetlen karácsonyi ajándékot sem vett neki.

A hozzászólók azt tanácsoltak az anyának, hogy legközelebb ne szenteljen ennyi időt és energiát a hálátlan férjére - írja a Mirror.

 

