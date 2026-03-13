Széthullott a Neoton: két tag távozása után megszólalt Csepregi Éva

A rajongók még a januári nagyszabású koncert élménye alatt voltak, amikor sorra érkeztek a hírek a háttérben zajló változásokról. Csepregi Éva először szólalt meg az ügyben és most az is kiderült, hogy végleges-e a széthullás, vagy éppen ellenkezőleg, egy megújulás kezdődik majd.

Csepregi Éva úgy gondolja, az elmúlt egy évben többször próbálták megbeszélni a kialakult helyzetet (Fotó: Mediaworks archív)

Csepregi Éva: „Nem volt könnyű az elválás”

Csepregi Éva a Mokka vendégeként beszélt arról, hogy milyen változásokon megy keresztül a Neoton Família. Januárban nagy meglepetést okozott a rajongók körében, amikor kiderült, hogy két meghatározó tag távozik a produkcióból. A döntés azért is érte sokként a közönséget, mert nem sokkal korábban, január 10-én hatalmas sikerrel zajlott a Neoton Finálé koncert az MVM Dome-ban. A nagyszabású Neoton Familia koncert után sokan úgy gondolták, hogy a csapat változatlan formában folytatja tovább. A háttérben azonban már régóta húzódtak bizonyos feszültségek.

Tulajdonképpen húsz éve együtt zenéltünk Lukács Andival és Lukács Lászlóval. Voltak emberi és szakmai dolgok, amiket nem nagyon sikerült tisztázni, és ők úgy döntöttek, hogy inkább külön utakat járnak

– mondta az énekesnő a sokakat váratlanul érintő döntésről. Csepregi Éva szerint az elválás egyáltalán nem volt könnyű, hiszen hosszú idő és rengeteg közös élmény kötötte össze őket. Mint fogalmazott, Lukács Andreával különösen szoros kapcsolat alakult ki közöttük az évek során.

Nem volt könnyű az elválás. Andival mi tényleg nagyon össze voltunk nőve, ő mindig vigyázott rám, és szakmailag is rengeteget beszélgettünk arról, hogyan sikerültek a produkciók. Nagyon szerettem a hangját is

– idézte fel az énekesnő.

Lukács Andi és Lukács László két évtizede voltak oszlopos tagjai a zenekarnak (Fotó: Instagram)

Régóta fokozódó problémák eredménye

Az énekesnő azt is elárulta, hogy már egy éve próbálta feltárni a problémákat, de ezekről nehéz volt beszélni. A hangszínekről, szakmai kérdésekről és az emberi viszonyokról sem volt egyszerű nyílt párbeszédet folytatni. A változás azonban nem feltétlenül jelent véget. A nagy döntést követően a zenekar magja – vagyis a régi Neoton-tagok – továbbra is együtt maradnak. Csepregi Éva mellett Végvári Ádám és Baracs János is folytatja a közös munkát, ráadásul új zenészekkel bővül a csapat.

Most kibővül a csapat, például három gitárosunk lesz, mert olyan korábban meghívott zenészek csatlakoztak végleg hozzánk, akik most állandó taggá léptek elő

– mondta. Az új felállással a zenekar célja, hogy visszatérjen a gyökerekhez, és új energiákkal töltse meg a koncerteket. A tervek szerint az idei évben sok fellépés vár rájuk, és a rajongók ismét átélhetik azt az élményt, amelyet egy igazi Neoton koncert jelent.