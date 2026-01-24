„Ezzel lezártnak tekintjük” - drámai bejelentést tettek Neoton Família sztárjai, itt a vége

A Neoton Família sztárjai drámai bejelentést tettek közzé a közösségi oldalon, amivel sokkolták a rajongókat. Megdöbbentő elhatározásra jutottak.

Lukács Andrea és Lukács László nem folytatják

Lukács Andrea a Facebook-oldalán tudatta, hogy a nagy sikerű Finálé koncert után született egy döntés, melynek értelmében Lukács László és ő nem folytatják a Neoton Sztárjaival. Ezt azzal indokolták, hogy fiatalításra és lendületes, kreatív megújulásra van szükség.

...Hogy az első információ tőlünk érkezzen: A Neoton Finálé koncert után a Neoton Sztárjai úgy határoztak, hogy fiatalításra és lendületes, kreatív megújulásra van szükség. Ebben a folyamatban mi már nem vagyunk érintettek. Ezzel a Neoton korszakot részünkről lezártnak tekintjük

- derül ki Lukács Andrea bejegyzéséből.