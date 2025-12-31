RETRO RÁDIÓ

A Neoton egykori énekesnője elárulta, milyen férfit szeretne

Már nem aktív a popzenei életben, ritkán vannak fellépései, de megbékélt ezzel, fiával együtt egy idős asszonyt ápol. Az aranylemezeit elajándékozta, nem akar a múlton merengeni. Pál Éva elmondta, hogy milyen férfi jöhet nála szóba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 08:30
Pál Éva diszkó Neoton Família Neoton énekesnő

A Kócbabák és a Neoton korábbi sztárja, Pál Éva nem keresi a szerelmet, inkább kötetlen kapcsolatban gondolkodik.

Csepregi Éva és Pál Éva még a '70-es években (Fotó: Pál Éva)

Jelenleg nincs férfi az életemben. Nem is tudom, mennyire lenne rá szükségem... Két és fél évig éltem együtt valakivel, de egyedül neveltem fel a fiam. Egy kötetlen, baráti kapcsolatra nyitott lennék egy intelligens, értelmes emberrel. Kevés barátom van, de azt vallom, hogy inkább legyen két-három barát, mint sok haver. Abból viszont van sok, és rajongóból is

– mesélte megkeresésünkre Pál Éva. 

Sokat jelent, ha kimegyek a piacra, és vadidegenek rám köszönnek, hogy jó napot, művésznő... Felismernek ennyi év után, és ez meglepő, mert már nem vagyok a reflektorfényben. Szegény Cserháti Zsuzsa is mondogatta, amikor együtt gyógyultunk az azóta megszűnt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, hogy nem tudja elhinni, hogy ennyire szeretik…

Pál Éva és a Neoton: túllépett a sérelmeken  

Aranylemezeit az Emlék Szín-Háznak ajándékozta, de rengeteg fotója, újságcikke van, nemrég az jutott eszébe, hogy jótékonysági árverésen ad túl ezeken. „Én nem akarom ezeket nézegetni, nem akarok beleragadni a múltba, ezzel telt a fél életem. 

Közben nem szűntem meg az a művész lenni, aki 42 állomásos japán turnén fellépett.

1978, Neoton-koncert egy újpalotai háztetőn
1978: Neoton-koncert egy újpalotai háztetőn (Fotó: Fortepan / Budaházi László)

„Az igazságérzetemet azért bántja, hogy a Yamaha fesztiválon – ahol nem a zenekar, hanem a dal nyert – a két szerző nem lehetett ott, Pásztor Lászlót és Jakab Györgyöt nem engedték ki Japánba” – emlékezett. Mint ismert, 1983-ban Tokióban nagydíjat nyert a Neoton Família, a Time goes by (Holnap hajnalig) című dallal. 

Mint mondja, sok sok olyan dolog van, amiről nem beszélnek az emberek, például a zenekar körüli régi perek. Csepregi Évával pár éve keresték egymást, de nincs harag. Bardóczi Gyula is a zenekar tagja volt, nemrég mesélte el, hogyan került a csapatba. 

Ha bármit mondok, mindig rosszindulatú támadásnak veszik az emberek, nekem ez nem kell. Nem akarok bántani senkit, de az igazságérzetem erős, a tények pedig makacs dolgok.

Pál Éva 1976-ban (Fotó: Fortepan / Gyulai Gaál Krisztián)

Az énekesnő a mindennapokban egy idős hölgyet ápol a fiával, Csepelen élnek. A hölgyhöz közel laktak, megismerte, segített neki minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ha pedig ő épp nem tud gondoskodni róla valamiért, például fellépés miatt, a fia átveszi a munkát. Pál Éva valójában megmentette a néni életét, mert egyszer épp infarktus utáni állapotban találta a házban, azonnal hívta a mentőket: ha tíz perccel később történik ez, akkor a hölgy valószínűleg meghalt volna. 

 

