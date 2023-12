Váratlan fordulat: kibékül Csepregi Éva és Pál Éva?

Csepregi Éva nemrég ünnepelte 70. születésnapját, a Neoton Família énekesnője életműkoncertre készül. Egy podcastben arról kérdezték, ha korszaktól függetlenül választhatna két embert, akivel beszélgethetne, ki lenne az. Az énekesnő nem várt választ adott.

Fotó: Végh István

„Először is a régi kolléganőm, Pál Éva. Vele szívesen elbeszélgetnék, ha lehetne. Kíváncsi lennék, hogy minden indulat nélkül – bár nehezen tudnám elképzelni, hogy indulat nélkül tudnánk beszélgetni – négyszemközt mire jutnánk. A másik például a szőke csaj az ABBA-ból, Agnetha. Vele is szívesen elbeszélgetnék, a karrierjükről. Vannak olyan sötét foltok az ABBA-ban, amit feltárnék, szakmailag is jó lenne beszélni vele” − fogalmazott Csepi az interjúban.

A Bors felkereste az említett magyar énekesnőt, Pál Évát: mit szól ahhoz, hogy a botrányos szétválásuk után Csepregi most szeretne vele leülni beszélgetni…

„Én nyitott lennék rá” – vágta rá az énekesnő. „Csepi úgy fogalmazott, hogy nehéz lenne indulatok nélkül beszélnünk bizonyos témákról. Úgy vagyok vele, hogy a múlt az már történelem, azon változtatni nem lehet. De én bárkivel bármiről nagyon szívesen beszélgetek! Meglepett, hogy Csepi éppen engem említett. Mindenesetre azóta még nem hívott fel” – fogalmazott néhány nappal ezelőtt Pál Éva, akinek befészkelte magát a gondolat fejébe: milyen lenne annyi év után újra szót váltaniuk egymással. Néhány nappal később felkereste a Bors újságíróját, hogy elárulja:

Megtettem! Sokat vacilláltam, s végül felhívtam én Csepit!

„Meglepődött, mikor megismerte a hangom, de úgy éreztem rajta, hogy örül. Többször is kimondta a nevem: Éva, Pali. Abban maradtunk, hogy most sűrű a programja, de egyszer sort kerítünk egy beszélgetésre négyszemközt” – árulta el Pál Éva.