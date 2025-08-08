RETRO RÁDIÓ

Ettől leesik az állad: így ünnepelte a születésnapját Mikes Anna!

Krausz Gábor és szerelme nemrég elhagyta az országot, a nyaralásuk során pedig Anna születésnapját is megünnepelték.

2025.08.08.
Létrehozva: 2025.08.08. 14:00
Dancing with the Stars Krausz Gábor születésnap Mikes Anna

Augusztus 8-án ünnepli a születésnapját Mikes Anna, ami ebben az évben egy igazán különleges helyszínen telt. A táncosnő nemrégiben elutazott nyaralni a vőlegényével, a sztárséf Krausz Gáborral, így ezt a jeles napot is részben külföldön ünnepelték meg.

293A4793 Mikes Anna, Krausz Gábor
Nem is lehetne boldogabb Mikes Anna Krausz Gábor oldalán.

Anna nemrég egy hajón, bikiniben táncolva, félelemet nem ismerve és meglepő egyensúlyérzékkel tudatta a követőivel, hogy ő bizony egyszerre két országban is megünnepli a születésnapját, ami valljuk be, ritkaság.

Ma két országban ünneplem a születésnapomat (ilyen remek hangulatban). Szardínián kezdek, aztán Magyarországon folytatom. Soha rosszabbat!

- írta az Instagram-oldalára feltöltött videója alá a csodaszép táncosnő, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a rajongók gratulációi és jókívánságai a születésnaposnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor egyébként  jelenleg életük talán legszebb időszakát élik: lázasan szervezik az esküvőjüket, miután a Dancing with the Stars negyedik évadában megismerkedtek, majd nem sokkal később egymásba szerettek. Hamarosan sor került a lánykérésre is, a rajongók pedig már tűkön ülve várják, hogy kiderüljön, mikor kerül sor a nagy napra. 

 

