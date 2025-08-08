Ettől leesik az állad: így ünnepelte a születésnapját Mikes Anna!

Augusztus 8-án ünnepli a születésnapját Mikes Anna, ami ebben az évben egy igazán különleges helyszínen telt. A táncosnő nemrégiben elutazott nyaralni a vőlegényével, a sztárséf Krausz Gáborral, így ezt a jeles napot is részben külföldön ünnepelték meg.

Nem is lehetne boldogabb Mikes Anna Krausz Gábor oldalán.

Anna nemrég egy hajón, bikiniben táncolva, félelemet nem ismerve és meglepő egyensúlyérzékkel tudatta a követőivel, hogy ő bizony egyszerre két országban is megünnepli a születésnapját, ami valljuk be, ritkaság.

Ma két országban ünneplem a születésnapomat (ilyen remek hangulatban). Szardínián kezdek, aztán Magyarországon folytatom. Soha rosszabbat!

- írta az Instagram-oldalára feltöltött videója alá a csodaszép táncosnő, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a rajongók gratulációi és jókívánságai a születésnaposnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor egyébként jelenleg életük talán legszebb időszakát élik: lázasan szervezik az esküvőjüket, miután a Dancing with the Stars negyedik évadában megismerkedtek, majd nem sokkal később egymásba szerettek. Hamarosan sor került a lánykérésre is, a rajongók pedig már tűkön ülve várják, hogy kiderüljön, mikor kerül sor a nagy napra.