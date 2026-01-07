Megvan a Fidesz 16 budapesti jelölte, mutatjuk!

A budapesti jelölteket hivatalosan is útjukra indították a Fidesz jelöltállító gyűlése után. Beszédében Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt években megújult a Fidesz fővárosi szervezete, és külön méltatta Szentkirályi Alexandrának, a budapesti Fidesz elnökének a munkáját. Úgy fogalmazott, hogy van esély arra, hogy a Fidesz ne csak vidéken, hanem Budapesten is győzzön.

A budapesti jelölteket útjukra indították Fotó: Orbán Viktor Facebook

Hangsúlyozta: jelöltjeik rátermettek, értik a dolgukat, és nemcsak beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte. Ígérete szerint nem lesz adóemelés, nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem viszik el a magyar fiatalokat idegen háborúkba.

A Fidesz 16 budapesti jelölt-jelöltje

választókerület: Fazekas Csilla választókerület: Ferencz Orsolya választókerület: Steiner Attila választókerület: Fülöp Attila választókerület: Kovács Balázs Norbert választókerület: Radics Béla választókerület: D. Kovács Antal Róbert választókerület: Tarnai Richárd választókerület: Király Nóra választókerület: Kocsondi Márk választókerület: Gyepes Ádám választókerület: Zsigmond Barna Pál választókerület: Németh Balázs választókerület: Szatmáry Kristóf választókerület: Dunai Mónika választókerület: Földesi Gyula

A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.

Orbán Viktor beszédében elmondta: eredetileg azt tervezte, hogy felsorolja mindazokat a fejlesztéseket és eredményeket, amelyeket az elmúlt 15 évben a kormány Budapest érdekében végrehajtott, ám hamar világossá vált számára, hogy ez önmagában is egy hosszú előadást töltene meg.

Ezért inkább egy másik megközelítést választott: Budapest politikai és nemzeti szerepéről beszélt. Mint fogalmazott, a főváros nemcsak a budapestiek otthona, hanem a nemzet fővárosa is, ezért a fővárosi Fidesz ereje mindig kulcsfontosságú része volt az országos sikereknek.

Budapest nehéz terep, de nélkülözhetetlen

A miniszterelnök visszautasította azt az ellenzéki állítást, miszerint a Fidesz Budapesthez fűződő kapcsolata gyengébb lenne, mint vidéken. Szerinte Budapest különösen nehéz terep: független, szabad és önbizalommal teli polgárok városa, ahol nehéz megszerezni és megtartani a bizalmat. Ugyanakkor hangsúlyozta: a Fidesz soha nem ért volna el kétharmados parlamenti többséget – egyszer sem, nemhogy négyszer – a budapestiek támogatása nélkül.