Megvan a Fidesz 16 budapesti jelölte, mutatjuk!
Megtartotta budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz-KDNP.: bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet. A budapesti jelöltek tanácskozásán részt vett Orbán Viktor is és elmondta: erős budapesti Fidesz nélkül nincs kormányzás, nincs parlamenti többség és nincs kétharmad sem.
A budapesti jelölteket hivatalosan is útjukra indították a Fidesz jelöltállító gyűlése után. Beszédében Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt években megújult a Fidesz fővárosi szervezete, és külön méltatta Szentkirályi Alexandrának, a budapesti Fidesz elnökének a munkáját. Úgy fogalmazott, hogy van esély arra, hogy a Fidesz ne csak vidéken, hanem Budapesten is győzzön.
Hangsúlyozta: jelöltjeik rátermettek, értik a dolgukat, és nemcsak beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte. Ígérete szerint nem lesz adóemelés, nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem viszik el a magyar fiatalokat idegen háborúkba.
A Fidesz 16 budapesti jelölt-jelöltje
- választókerület: Fazekas Csilla
- választókerület: Ferencz Orsolya
- választókerület: Steiner Attila
- választókerület: Fülöp Attila
- választókerület: Kovács Balázs Norbert
- választókerület: Radics Béla
- választókerület: D. Kovács Antal Róbert
- választókerület: Tarnai Richárd
- választókerület: Király Nóra
- választókerület: Kocsondi Márk
- választókerület: Gyepes Ádám
- választókerület: Zsigmond Barna Pál
- választókerület: Németh Balázs
- választókerület: Szatmáry Kristóf
- választókerület: Dunai Mónika
- választókerület: Földesi Gyula
A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.
Orbán Viktor beszédében elmondta: eredetileg azt tervezte, hogy felsorolja mindazokat a fejlesztéseket és eredményeket, amelyeket az elmúlt 15 évben a kormány Budapest érdekében végrehajtott, ám hamar világossá vált számára, hogy ez önmagában is egy hosszú előadást töltene meg.
Ezért inkább egy másik megközelítést választott: Budapest politikai és nemzeti szerepéről beszélt. Mint fogalmazott, a főváros nemcsak a budapestiek otthona, hanem a nemzet fővárosa is, ezért a fővárosi Fidesz ereje mindig kulcsfontosságú része volt az országos sikereknek.
Budapest nehéz terep, de nélkülözhetetlen
A miniszterelnök visszautasította azt az ellenzéki állítást, miszerint a Fidesz Budapesthez fűződő kapcsolata gyengébb lenne, mint vidéken. Szerinte Budapest különösen nehéz terep: független, szabad és önbizalommal teli polgárok városa, ahol nehéz megszerezni és megtartani a bizalmat. Ugyanakkor hangsúlyozta: a Fidesz soha nem ért volna el kétharmados parlamenti többséget – egyszer sem, nemhogy négyszer – a budapestiek támogatása nélkül.
Felidézte, hogy a Fidesz kétszer is megnyerte a főpolgármester-választást, valamint számos kerületi polgármesteri küzdelmet is. Meggyőződése szerint a főváros sokszínűsége ellenére többségben vannak azok a nemzeti érzelmű budapestiek, akik büszkék arra, hogy Budapest a nemzet fővárosa és ők mind potenciális Fidesz-szavazók.
Fejlesztések és számok
Orbán Viktor összegzése szerint az elmúlt 15 évben Budapesten „ők építettek, az ellenfeleik pedig akadályoztak”. Elmondása szerint a kormány mintegy 3000 milliárd forintból fejlesztette a fővárost: parkok, sportcsarnokok, iskolák, rendelők és kórházak újultak meg, világeseményeket rendeztek, megújult a Városliget és a Kossuth tér, folyamatban van a budai Vár újjáépítése.
A miniszterelnök kitért a közlekedési beruházásokra is, megemlítve a 4-es metró befejezését és a 3-as metró felújítását, valamint hangsúlyozta: szerinte Európa egyik legjobb tömegközlekedési rendszere működik Budapesten.
Gazdasági adatokat is ismertetett: míg 2010-ben az egy főre jutó nominális GDP Budapesten 29 ezer dollár volt, addig 2024-re ez 53 ezer dollárra nőtt. A főváros az EU-átlag 102 százalékán áll, megelőzve több nyugat-európai országot is.
Kritika a jelenlegi városvezetéssel szemben
A kormányfő élesen bírálta a jelenlegi városvezetést, amely szerinte „bajból bajba botladozó” fővárost hagy maga után, és példátlan módon még az ország leggazdagabb települését is csődhelyzetbe sodorta.
Az iparűzési adó kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzati intézkedések hatására az ebből származó bevételek közel megduplázódtak, miközben a fővárosban keletkezik az országos iparűzési adóbevételek több mint 40 százaléka. Kritikusan szólt az önkormányzati cégeknél kifizetett jutalmakról, valamint a városházán megjelenő politikai szimbólumokról is.
Orbán Viktor a Tisza Párt szerepét is bírálta, elmondta: a baloldali városvezetés részeként asszisztált Budapest pénzügyi nehézségeihez, és Brüsszelben megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását.
