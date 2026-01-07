RETRO RÁDIÓ

Megvan a Fidesz 16 budapesti jelölte, mutatjuk!

Megtartotta budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz-KDNP.: bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet. A budapesti jelöltek tanácskozásán részt vett Orbán Viktor is és elmondta: erős budapesti Fidesz nélkül nincs kormányzás, nincs parlamenti többség és nincs kétharmad sem.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 15:01
Budapest jelölt Budapesti Fidesz választás

A budapesti jelölteket hivatalosan is útjukra indították a Fidesz jelöltállító gyűlése után. Beszédében Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt években megújult a Fidesz fővárosi szervezete, és külön méltatta Szentkirályi Alexandrának, a budapesti Fidesz elnökének a munkáját. Úgy fogalmazott, hogy van esély arra, hogy a Fidesz ne csak vidéken, hanem Budapesten is győzzön.

budapesti jelöltek bemutatkozása
A budapesti jelölteket útjukra indították Fotó: Orbán Viktor Facebook

Hangsúlyozta: jelöltjeik rátermettek, értik a dolgukat, és nemcsak beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte. Ígérete szerint nem lesz adóemelés, nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, és nem viszik el a magyar fiatalokat idegen háborúkba.

A Fidesz 16 budapesti jelölt-jelöltje

  1. választókerület: Fazekas Csilla
  2. választókerület: Ferencz Orsolya
  3. választókerület: Steiner Attila
  4. választókerület: Fülöp Attila
  5. választókerület: Kovács Balázs Norbert
  6. választókerület: Radics Béla
  7. választókerület: D. Kovács Antal Róbert
  8. választókerület: Tarnai Richárd
  9. választókerület: Király Nóra
  10. választókerület: Kocsondi Márk
  11. választókerület: Gyepes Ádám
  12. választókerület: Zsigmond Barna Pál
  13. választókerület: Németh Balázs
  14. választókerület: Szatmáry Kristóf
  15. választókerület: Dunai Mónika
  16. választókerület: Földesi Gyula

A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.

Orbán Viktor beszédében elmondta: eredetileg azt tervezte, hogy felsorolja mindazokat a fejlesztéseket és eredményeket, amelyeket az elmúlt 15 évben a kormány Budapest érdekében végrehajtott, ám hamar világossá vált számára, hogy ez önmagában is egy hosszú előadást töltene meg.

Ezért inkább egy másik megközelítést választott: Budapest politikai és nemzeti szerepéről beszélt. Mint fogalmazott, a főváros nemcsak a budapestiek otthona, hanem a nemzet fővárosa is, ezért a fővárosi Fidesz ereje mindig kulcsfontosságú része volt az országos sikereknek.

Budapest nehéz terep, de nélkülözhetetlen

A miniszterelnök visszautasította azt az ellenzéki állítást, miszerint a Fidesz Budapesthez fűződő kapcsolata gyengébb lenne, mint vidéken. Szerinte Budapest különösen nehéz terep: független, szabad és önbizalommal teli polgárok városa, ahol nehéz megszerezni és megtartani a bizalmat. Ugyanakkor hangsúlyozta: a Fidesz soha nem ért volna el kétharmados parlamenti többséget – egyszer sem, nemhogy négyszer – a budapestiek támogatása nélkül. 

Felidézte, hogy a Fidesz kétszer is megnyerte a főpolgármester-választást, valamint számos kerületi polgármesteri küzdelmet is. Meggyőződése szerint a főváros sokszínűsége ellenére többségben vannak azok a nemzeti érzelmű budapestiek, akik büszkék arra, hogy Budapest a nemzet fővárosa és ők mind potenciális Fidesz-szavazók. 

Fejlesztések és számok

Orbán Viktor összegzése szerint az elmúlt 15 évben Budapesten „ők építettek, az ellenfeleik pedig akadályoztak”. Elmondása szerint a kormány mintegy 3000 milliárd forintból fejlesztette a fővárost: parkok, sportcsarnokok, iskolák, rendelők és kórházak újultak meg, világeseményeket rendeztek, megújult a Városliget és a Kossuth tér, folyamatban van a budai Vár újjáépítése. 

A miniszterelnök kitért a közlekedési beruházásokra is, megemlítve a 4-es metró befejezését és a 3-as metró felújítását, valamint hangsúlyozta: szerinte Európa egyik legjobb tömegközlekedési rendszere működik Budapesten. 

Gazdasági adatokat is ismertetett: míg 2010-ben az egy főre jutó nominális GDP Budapesten 29 ezer dollár volt, addig 2024-re ez 53 ezer dollárra nőtt. A főváros az EU-átlag 102 százalékán áll, megelőzve több nyugat-európai országot is. 

Kritika a jelenlegi városvezetéssel szemben 

A kormányfő élesen bírálta a jelenlegi városvezetést, amely szerinte „bajból bajba botladozó” fővárost hagy maga után, és példátlan módon még az ország leggazdagabb települését is csődhelyzetbe sodorta. 

Az iparűzési adó kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzati intézkedések hatására az ebből származó bevételek közel megduplázódtak, miközben a fővárosban keletkezik az országos iparűzési adóbevételek több mint 40 százaléka. Kritikusan szólt az önkormányzati cégeknél kifizetett jutalmakról, valamint a városházán megjelenő politikai szimbólumokról is. 

Orbán Viktor a Tisza Párt szerepét is bírálta, elmondta: a baloldali városvezetés részeként asszisztált Budapest pénzügyi nehézségeihez, és Brüsszelben megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását.

 

