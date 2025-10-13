A Fidesz magabiztosan vezet fél évvel a választások előtt

Fél év van hátra a választásig. Túl vagyunk egy mozgalmas nyáron és egy viharos szeptemberen, közeleg a hajrá. Most már minden hétnek, minden napnak jelentősége lehet - írja a XXI. Század Intézet legfrissebb felmérésében.

A Fidesz magabiztosan vezet. Fotó: XXI. Század Intézet

Az intézet úgy döntött, hogy

„A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel, a választásokig hátra lévő hónapokban rendszeresen jelentkezik majd kutatásokkal.

"Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre."

Debütáló kutatásuk a pártok versenyére irányul. Arra voltak kíváncsiak, hogy a politikailag aktívak, tehát azok, akik arról nyilatkoztak, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnap esedékes választáson, mely pártokra adnák a voksukat.

A kutatás azt mutatja, hogy vezet a Fidesz, és négypárti parlament alakulna.

A politikailag aktívak 44 százaléka Fidesz-szavazó, 41 százalék szavazna a Tiszára, 7 százalék a Mi Hazánk Mozgalomra és 5 százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra egy most vasárnapi országgyűlési választáson. A Demokratikus Koalíció nem jutna be a parlamentbe (3 százalék). Ez tehát a helyzet október elején, mintegy fél évvel a választás előtt.