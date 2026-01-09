Így pótolták a hiányzó sín darabot a 4–6-os villamosnál – egészen vállalhatatlanra sikerült - Fotó
Kiszakadt egy darab sín a 4-6-os vonalán. A sínhiány miatt persze jó ideig nem tudtak normális közlekedni a járatok, ott, ahol az egész történt, a nyugatinál, a villamosoknak lassítani kellett. A 4-6 sínjének javítása elkészült, de a látvány alapján kérdéses, mennyire tekinthető véglegesnek a beavatkozás Budapest egyik legterheltebb vonalán. És persze az sem elhanyagolható, ahogy most kinéz.
A 4–6-os villamos vonalán, a Nyugati pályaudvarnál döbbenetes dologra figyeltek fel az emberek csütörtökön: egy közel 15 centiméteres sínrész egész egyszerűen eltűnt.
A villamos sínből hiányzó darab nem akárhol volt:
- egy gyalogátkelőhelyen
- ívben
- közvetlenül a megálló peronja mellett, vagyis a lehető legrosszabb helyen.
Szakértők szerint valós kisiklásveszély állt fenn, különösen akkor, ha egy villamos nem az átmenetileg kijelölt, csiga lassú 5 km/órás sebességgel halad át a szakaszon. A veszély akkora volt, hogy akár a peron irányába történő kisiklás is megtörténhetett volna.
Megtudtuk: 4–6-os vonalon közlekedő Combino villamosok köztudottan érzékenyek a pálya állapotára, a vonalat pedig naponta több százezer utas használja.
A főváros vezetése egészen szokatlan módon kezelte a helyzetet, két közterület-felügyelőt állított a hibás útszakaszhoz, hogy ők tartassák be a sebességkorlátot. De az is a feladatuk volt, hogy arra is figyeljenek, hogy nehogy valaki elessen, beakadjon a lába a hiányzó részbe. Villamospótlást azonban egész nap nem rendeltek el, a forgalom továbbra is haladt. Végül este 9-től éjfélig vágány zárat rendeltek el, hogy megoldják a problémát.
Mostanra megtörtént a beavatkozás, a hiányzó sínrészt pótolták. A balesetveszélyt ugyan valószínűleg elhárították, de a munka minősége laikus szemmel is hagy kívánni valót maga után.
A helyszínen készült fotó alapján a javítás:
- igénytelen
- toldott-foldott
- egyértelműen kényszermegoldásnak tűnik.
A sín körül friss aszfalt és durva felület látható, ami messze áll egy végleges, precíz pályajavítástól. Ez legfeljebb ideiglenes megoldás, amely ugyan csökkenti a közvetlen balesetveszélyt, de hosszú távon aligha tekinthető megnyugtatónak. De Budapesten már hozzászoktunk az ilyen tűzoltás jellegű megoldásokhoz, felületes javításokhoz.
