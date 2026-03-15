Végre: nagy bejelentést tett Tóth Gabi, sokan vártak már erre

Tóth Gabi szinte ragyog, amióta összejött az ismert táncossal, Papp Máté Bencével, akivel együtt csillogtatták meg tánctudásukat a Dancing with the Stars című nagy sikerű műsorban is. Ugyan nem sikerült nyerniük, de az biztos, hogy az élmény csak még erősebbé tette a kapcsolatukat, ami most is boldog és szeretetteljes.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Szabolcs László

Tóth Gabi hatalmas bejelentést tett Papp Máté Bencével közösen a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy idén is lesz Egy a Ritmusunk, Összetartozunk zenés-táncos tábor, ahol énekelni tanítja az embereket, szerelme pedig táncolni – sokan várták már ezt a pillanatot, hiszen az előzőt is rengetegen imádták.

Nagy örömmel jelentjük be, hogy idén is lesz Egy a Ritmusunk, Összetartozunk zenés-táncos táborunk!!

Jelentkezni pedig mostantól tudtok a www.egyaritmusunk.hu weboldalon, ahol minden részletet megtaláltok 🙏🏻❤️🥰

– osztotta meg Tóth Gabi.

Már maga a bejelentés is különleges volt, hiszen a videón az látható, ahogy a szerelmesek a Hősök terén táncolnak, és utána mondják el a nagy hírt – itt lehet megtekinteni a felvételt: