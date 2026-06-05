RETRO RÁDIÓ

Egy hónapja veszett nyoma Renátának – rejtélyes férfi üzent az eltűnt nő családjának

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Lassan egy hónapja nem tud senki semmit Strausz Renátáról. Az eltűnt nő ügyében most egy férfi azt állította a családnak, hogy nála van a nő, de azt sem engedi, hogy beszéljen a hozzátartozóival.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 16:35
Módosítva: 2026.06.05. 16:36
eltűnt kisbéri rendőrkapitányság eltűnt nő

Lassan egy hónapja semmit sem tudnak Strausz Renátáról a hozzátartozói. A Kisbéri Rendőrkapitányság jelenleg is keresi a nőt, akinek az ügyében talán most egy aggasztó, rejtélyes fordulat történt. Az eltűnt nő családtagjai és a barátai elkeseredett magánnyomozásba kezdtek, és kétségbeesetten próbálják minden lehetséges nyomon felkutatni Renátát. Egy különös üzenetváltás ugyanakkor még több kérdést vet fel az ügyben.

eltűnt
Renáta 1 hónapja tűnt el. A körülmények miatt már a legrosszabbtól tartanak a hozzátartozók  Fotó: police.hu

Renátának május elején veszett nyoma: fordulat az eltűnt nő ügyében

Renáta egy budapesti munkásszállón élt és takarítóként dolgozott, ám elveszítette az állását, ezért a szállást is el kellett hagynia. Barátnőjének, Nettinek akkor azt mondta, hogy egy budapesti ismerőse befogadta, és egy ideig nála maradhat. Május 4-én beszéltek utoljára telefonon, két nappal később pedig még aktívnak látták a Messengeren, de már nem válaszolt az üzenetekre. Nem sokkal később a telefonja is elérhetetlenné vált. Ezek után tettek feljelentést a rendőrségen a nő eltűnése miatt.

A családja és a barátai azóta sem tudják biztosan, hol van Renáta.

Renáta húga minden olyan ismerősére ráírt, akit talált a közösségi oldalakon. Egy férfi visszaírt neki, és azt állította, hogy Renáta nála van, jól van, és nem akar beszélni a családjával, mert eleget bántották

– mondta lapunknak Netti. Amikor az eltűnt nő húga elküldte neki a hivatalos körözést, a férfi ennek ellenére sem engedte, hogy beszéljenek Renátával. Aztán a történet itt még furcsább fordulatot vett. Amikor Renáta unokahúga is ráírt ugyanerre a profilra, a férfi hirtelen már letagadta a korábbi szavait. Azt állította, nem ő beszélt a húggal, és csak a névazonosság miatt hiszik ezt – holott a profil egyértelműen megegyezett. Azóta a rejtélyes idegen nem jelentkezik, és semmilyen életjelet nem ad Renátáról.

A kétségbeesett családtagok utolsó üzenetükben arra kérték a feltételezett fogvatartót, küldjön nekik egy 5 másodperces videót, amin Renáta elmondja a mai dátumot, és hogy jól van. Erre válasz azóta sem érkezett tőle, s a hozzátartozók azóta sem tudják, hogy csak egy otromba tréfát űztek-e velük, vagy valóban rábbukantak Renátára. Számukra továbbra is a legfontosabb kérdés az, hogy biztonságban van-e Renáta, vagy sem?

Legalább némi életjelet kapnánk felőle, de egyelőre erre sem érkezett válasz

 – mondta elkeseredetten Netti.

A rendőrség továbbra is keresi Renátát!

Strausz Renátát jelenleg is eltűnt személyként keresi a rendőrség. Az eltűnt nőről személyleírást is adtak: 

  • 163 centiméter magas, 
  • hosszú, hullámos fekete haja van. 
  • Szája felett anyajegy található, 
  • a vállán tetoválás látható, 
  • egyik lábára pedig biceg.

Aki látta őt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon, vagy jelentkezzen a hozzá legközelebbi rendőrkapitányságon!

 

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