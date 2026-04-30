Furcsán horkolt a 18 éves fiú, ötödjére tudták csak újraéleszteni

Tudtam, hogy valami nincs rendben – mondta az anya. Több mentő is rohant újraéleszteni a nő gyermekét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 21:52
Újraéleszteni nem egyszerű, legfőképpen ha egy fiatalt kell visszahozni az életben. Mindezt végignézte az az édesanya, akinek a megérzése mentette meg végül a gyermeke életét. Gyanúsnak vélte fia horkolását, amiről kiderült, hogy egy veleszületett betegséget jelzett.

Három hetet töltött a kórházban a fiatal fiú, akinek horkolását gyanúsnak találta az anyja és hívta a mentőket. A kiérkező szakembereknek sikerült újraéleszteni a 18 évest (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Újraéleszteni a gyermeked a legrosszabb látvány

Egy édesanya érzései sosem hazudnak, s pont ennek a megérzésnek köszönheti egy 18 éves fiatal fiú az életét. A brit Stacey munkába indult volna, de az ajtóban megtorpant, olyan érzése támadt, hogy valami nagyon nincs rendben. Szólt is a 18 éves fiának, Haydennek, a fiú azonban nem válaszolt, így az édesanya a fia hálószobájába ment, ahol horkolva találta a gyermekét. A horkolása pedig gyanút keltet az édesanyában.Egyszerűen tudtam, hogy valami nincs rendben. Először azt hittem, alszik, de a hangok, amiket kiadott, nem voltak normálisak. Rémisztő volt” – mondta a hős édesanya, aki végül ennek köszönhetően mentette meg a fia életét.

Stacey nem késlekedett, azonnal hívta a mentőket, akik gyorsan kiértek a helyszínre. A vizsgálatok alapján megállapították, hogy Haydnennél úgynevezett agonális légzés áll fent, amely a szívleállás kritikus jele. Ilyenkor az agy oxigénhiánya szabálytalan, kapkodó légzést eredményez.

Hayden segítségére több mentőegység is érkezett, akik megkezdték a fiatal újraélesztését: a mellkaskompresszión kívül ötször használniuk kellett a defibrillátort is, csak ezután sikerült a fiú szívét újra indítani.

Megköszönték, hogy megmentették Hayden életét

Január 22-én szállítottak a fiatalt kórházba, ahol három hetet töltött. A vizsgálatok kimutatták, hogy Haydennek veleszületett szívbetegsége van, emiatt a család többi tagját is ki kellett vizsgálni. 

Furcsa, hogy semmire sem emlékszem, de tudom, milyen súlyos volt a helyzet, és mennyire szerencsés vagyok. Hihetetlen volt találkozni azokkal, akik megmentették az életemet, nem tudok elég hálás lenni

 – mondta.

Az egyik mentős így fogalmazott: „Az ilyen esetek velünk maradnak, és mindig kíváncsiak vagyunk a kimenetelre.” Majd hozzátette: „Nagyon különleges volt látni, hogy Hayden ilyen jól van. Ez emlékeztet arra, mennyire fontos a gyors beavatkozás és a csapatmunka.” – közölte az egészségügyi szakember, akinek szavait a Mirror idézte.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
