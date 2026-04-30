10 percig volt halott, de kiábrándító híreket hozott a túlvilágról

A romfordi 43 éves Matthew Allick 2023 augusztusának végén lett rosszul, légszomjjal és duzzadt lábakkal küzdött, végül mentővel kórházba szállították. A kétgyermekes édesapa pulmonális embólia okozta szívleállás után összeesett, és néhány percre klinikailag halottnak nyilvánították. A családapa kiábrándító hírekkel tért vissza a túlvilágról.

10 perc klinikai halál után tért vissza a túlvilágról

Miután 2023-ban hirtelen összeesett, az orvosok defibrillátort alkalmaztak, és olyan erőteljes újraélesztést hajtottak végre Matthew-n, hogy az belső vérzést okozott. Több percig klinikailag halottnak számított, mire az orvosok újraélesztették és kómába helyezték. a vizsgálatok kimutatták, hogy krikettlabda méretű vérrögök találhatóak a szívében és a tüdejében, ezért a sebészek több beavatkozást is végrehajtottak azok eltávolítása érdekében.

Amikor Matthew felébredt, állítása szerint nem emlékezett semmire, de úgy érezte, mintha egy békés álomból ébredt volna fel. Azonban a családapa azt mondja, hogy ez megváltoztatta az életét.

Szívrohama után nehéz éve volt: szakított a párjával, elbocsátották a munkahelyéről, pénzügyi gondjai voltak, és a fia is egészségügyi problémákkal küzdött. Azóta azonban az élete megfordult: eljegyezte a legjobb barátnőjét, és együtt vettek házat, míg a gyerekei mindketten kiválóan teljesítenek.

Az élet néha kihívások elé állít, és csak az számít, hogyan kezeled őket. Választhatod azt, hogy leülsz, sírsz és sajnálkozol, vagy követheted az utat, amit én választottam.

„Egy-két napig sírtam, aztán elgondolkodtam azon, hogyan álljak talpra. Valójában meghaltam. Ez teljesen megváltoztatta az életfelfogásomat. Az élet túl rövid ahhoz, hogy aggódjunk. Okkal vagyok itt, és tovább kell lépnem. A legrosszabb az, ha meghalsz, és nem is próbálkozol” – nyilatkozta Matthew.

Jelenlegi egészségi állapotát illetően Matthew azt mondja, hogy már sokkal jobban van, de élete végéig véralvadásgátlókat kell szednie, és még mindig nem képes olyan egyszerű tevékenységekre, mint a sportolás vagy a főzés – számolt be róla a Mirror.