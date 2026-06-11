Strandszezon, grillszezon, vb-szezon? Elképesztő akciókkal dobja fel a SPAR az idei nyarat

A nyári melegben mindenki arra vágyik, hogy a hűsítő italok és ételek minél tovább frissek maradjanak, akár a strandon, akár egy családi kiránduláson vagy kerti összejövetelen. A Spar június 11. és 17. közötti akciós ajánlatai a nyári programokhoz igazodnak: a hűtőtáskáktól kezdve a grilltermékeken át egészen a szurkoláshoz bekészíthető finomságokig számos kedvezmény várja a vásárlókat.

Fotó: Pixabay.com

A nyár első igazán meleg napjai sokakat csábítanak a szabadba. Ilyenkor népszerűek a kerti összejövetelek, legyen szó családi grillezésről vagy baráti találkozóról – ráadásul csütörtökön rajtol a futball-világbajnokság, így a következő hetekben várhatóan sok nappali, terasz és kert alakul át rögtönzött szurkolói központtá. Akár egy hétvégi grillpartira készülünk, akár a mérkőzéseket néznénk végig barátainkkal, a hideg italok, a frissen tartott élelmiszerek és a gyorsan elkészíthető grillfogások ilyenkor különösen fontos szerepet kapnak. A Spar aktuális akciói éppen ezekhez a nyári programokhoz kínálnak kedvezményes megoldásokat, a praktikus hűtőtáskáktól kezdve a grillhúsokon és BBQ-alapanyagokon át a nassokig és szomjoltókig.

A nyár egyik legfontosabb kelléke: a hűtőtáska

A hőségben különösen fontos, hogy az italok és az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten maradjanak. Egy hosszabb autóút, strandolás vagy piknik során ez nemcsak kényelmi kérdés, hanem élelmiszer-biztonsági szempontból is lényeges.

Fotó: SPAR

A Spar aktuális akciójában egy két darabból álló hűtőtáska-szett is helyet kapott, amely most 20 százalékos kedvezménnyel, 3999 forintért vásárolható meg. A szett két különböző méretű táskát tartalmaz, így kisebb családi kirándulásokhoz és egész napos strandolásokhoz egyaránt jól használható. A nagyobb méretű táska a családi ellátmány számára kínál elegendő helyet, míg a kisebb változat tökéletes lehet italok, gyümölcsök vagy szendvicsek tárolására.

Ha komolyabb hűtésre van szükség

Akik rendszeresen utaznak autóval, horgásznak, kempingeznek vagy hosszabb hétvégi kiruccanásokat terveznek, azok számára még praktikusabb megoldást jelenthet a Spar akciós autós hűtő- és fűtőládája.