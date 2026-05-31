Justin Bieber cupidót játszott Kendall Jenner és az Eufória sztárja között

Kendall Jenner és Jacob Elordi bimbózó románca talán Hollywood legrosszabbul őrzött titka, de mindent megtesznek, hogy a dolgok diszkréten maradjanak, így a szikrák tovább pattognak. Eközben a bennfentesek elárulták, hogy Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber cupidot játszották abban, hogy összehozzák őket.

Cupidot játszott Justin Bieber Kendall Jennernek

A 30 éves szupermodellt és az Eufória 28 éves sztárját először Justin áprilisi Coachella-partiján látták csókolózni, és úgy tűnik Bieberek és barátaik biztatására jöttek össze.

Az újdonsült páros azóta mindent megtett, hogy kapcsolatuk titokban maradjon, csupán szemcsés képek kerültek róluk nyilvánosságra. Azonban, mivel a kis titkuk nyilvánosságra került, nem könnyű elmenekülni a paparazzók fürkésző lencséje elől. Május 16-án együtt kapták le a párost a kamerák Los Angelesben, amint egy autóban ülnek és próbálják eltakarni arcukat. Az autó hátsó ülésén Kendall húga, a 28 éves Kylie Jenner és a 30 éves barátja, Timothee Chalamet ült, akivel dupla randin voltak.

A források szerint miután korábbi nagy horderejű kapcsolatai kudarcba fulladtak, Kendall a lehető leghosszabb ideig akarta titokban tartani az Elordival való kapcsolatát.

Tudja, hogy minél nyilvánosabb a kapcsolat, annál bonyolultabbá válik. Egy igazi kapcsolatra törekszik, ahelyett, hogy valami olyasmit csinálna, ami nyilvános látványosság

– mondta egy Kendallhez közel álló forrás a Page Sixnek. „Azt szeretné, ha először csak közte és a pasija között maradna – nem pedig közte, Jacob között és a nyilvánosság előtt” - tette hozzá.

Egy másik forrás elmondta, hogy Kendall szuper laza és magabiztos volt a Coachella afterpartin, de nem tudott ellenállni Elordi bájainak – bár nem tudni, melyikük tette meg az első lépést.

„Amíg nem olyan, mint a karaktere az Eufóriában, örülök neki” – viccelődött a második forrás, Elordi dühös sportoló szerepére, Nate Jacobsra utalva az HBO-sorozatból.

Az újdonsült párt az Emlékezet napjának hétvégéjén látták Hailey-vel és Justinnal, akikkel koktéloztak egy ötcsillagos Santa Barbara-i hotelben. De ez még nem minden, a pár a hónap elején meglátogatta a hawaii Kauai szigetet, ahol egy privát strandon, az óceánparton ülve és nevetgélve látták őket együtt.