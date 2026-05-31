Justin Bieber cupidót játszott Kendall Jenner és az Eufória sztárja között
Az újdonsült kapcsolat talán Hollywood legrosszabbul őrzött titka.
Kendall Jenner és Jacob Elordi bimbózó románca talán Hollywood legrosszabbul őrzött titka, de mindent megtesznek, hogy a dolgok diszkréten maradjanak, így a szikrák tovább pattognak. Eközben a bennfentesek elárulták, hogy Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber cupidot játszották abban, hogy összehozzák őket.
Cupidot játszott Justin Bieber Kendall Jennernek
A 30 éves szupermodellt és az Eufória 28 éves sztárját először Justin áprilisi Coachella-partiján látták csókolózni, és úgy tűnik Bieberek és barátaik biztatására jöttek össze.
Az újdonsült páros azóta mindent megtett, hogy kapcsolatuk titokban maradjon, csupán szemcsés képek kerültek róluk nyilvánosságra. Azonban, mivel a kis titkuk nyilvánosságra került, nem könnyű elmenekülni a paparazzók fürkésző lencséje elől. Május 16-án együtt kapták le a párost a kamerák Los Angelesben, amint egy autóban ülnek és próbálják eltakarni arcukat. Az autó hátsó ülésén Kendall húga, a 28 éves Kylie Jenner és a 30 éves barátja, Timothee Chalamet ült, akivel dupla randin voltak.
A források szerint miután korábbi nagy horderejű kapcsolatai kudarcba fulladtak, Kendall a lehető leghosszabb ideig akarta titokban tartani az Elordival való kapcsolatát.
Tudja, hogy minél nyilvánosabb a kapcsolat, annál bonyolultabbá válik. Egy igazi kapcsolatra törekszik, ahelyett, hogy valami olyasmit csinálna, ami nyilvános látványosság
– mondta egy Kendallhez közel álló forrás a Page Sixnek. „Azt szeretné, ha először csak közte és a pasija között maradna – nem pedig közte, Jacob között és a nyilvánosság előtt” - tette hozzá.
Egy másik forrás elmondta, hogy Kendall szuper laza és magabiztos volt a Coachella afterpartin, de nem tudott ellenállni Elordi bájainak – bár nem tudni, melyikük tette meg az első lépést.
„Amíg nem olyan, mint a karaktere az Eufóriában, örülök neki” – viccelődött a második forrás, Elordi dühös sportoló szerepére, Nate Jacobsra utalva az HBO-sorozatból.
Az újdonsült párt az Emlékezet napjának hétvégéjén látták Hailey-vel és Justinnal, akikkel koktéloztak egy ötcsillagos Santa Barbara-i hotelben. De ez még nem minden, a pár a hónap elején meglátogatta a hawaii Kauai szigetet, ahol egy privát strandon, az óceánparton ülve és nevetgélve látták őket együtt.
